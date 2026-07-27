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英18歲新手媽「半夜餵奶」累癱睡著！　懷中5天大女嬰窒息身亡

▲▼英18歲新手媽「半夜餵奶」累癱睡著！　懷中5天大女嬰窒息身亡。（圖／翻攝自X）

▲莉迪亞因為太過疲倦，凌晨餵奶時，不慎抱著女兒睡著，導致女兒窒息。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

英國2025年發生一起新生兒悲劇，一名年僅18歲的新手媽媽，在歷經長達3天的艱難分娩與大失血後，帶著剛出生僅5天的愛女返家。不料在深夜餵奶時，因極度疲憊不慎抱著寶寶睡著，清晨醒來竟發現懷中的女嬰已停止呼吸。儘管醫療團隊全力搶救，女嬰仍在缺氧腦死後的3天拔管不治。

經歷3天難產大失血！18歲嫩媽「餵奶累到失憶睡著」

根據《每日星報》報導，英國史密斯區（Abbey Hulton）當時18歲的莉迪亞（Lydia Pass）與丈夫萊恩（Ryan Mayer）2025年6月12日喜迎女兒阿拉貝拉（Arabella Mayer）的到來。然而，莉迪亞在生產過程中經歷了長達3天的艱難分娩，過程中失去了大量血液，導致嚴重貧血與極度體力透支。

同年6月17日凌晨，夫妻倆在大約午夜12時餵完奶並將寶寶安頓入睡。凌晨3時左右，寶寶哭鬧，兩人起床為寶寶更換尿布並餵奶。隨後，極度疲憊的莉迪亞抱著寶寶坐在椅子上安撫，竟在不知不覺中沉沉睡去，完全不記得自己何時睡著，也沒意識到自己一直抱著孩子。

到了清晨5時45分，莉迪亞突然驚醒，赫然發現抱在懷裡的阿拉貝拉已經完全沒有動靜與呼吸。

缺氧長達50分鐘！送醫搶救3天仍遺憾拔管

驚慌失措的莉迪亞立刻大聲呼救，她的哥哥隨即撥打緊急求助電話報案，並在救護人員趕抵前對女嬰實施CPR。雖然醫療團隊在抵達醫院後成功恢復了女嬰的心跳，但女嬰已經缺氧長達50分鐘。

皇家斯托克大學醫院兒童加護病房的主任醫師蘇凱許（Dr. Sukesh Mohta）表示，「大腦在沒有氧氣的情況下只能存活4到5分鐘。我們第一時間採用了低溫神經保護療法，將女嬰置於人工昏迷狀態以保護大腦，但後續的腦部掃描結果極差。在與家屬進行多次艱難的溝通後，證實已無法治癒，最終於6月20日忍痛決定拔管。」

法醫與警方還原真相：充滿愛的家庭！無任何過失或疏忽

這起案件經由驗屍官庭審調查，斯塔福德郡警方兒童保護部門的檢察官吉迪亞（Adam Goodyer）明確指出，「這是一起極其沉痛的悲劇。疲憊不堪的媽媽在半夜抱起孩子安撫時不小心睡著了。這裡絕無任何忽視照顧的問題，孩子是在一個充滿愛的家庭中獲得了非常好的照料。」

驗屍官林賽（Lindsey Tonks）在總結判決時表示，這對年輕夫婦與家族為了迎接新生命做足了一切準備，產後的極度疲憊讓媽媽體力透支，「媽媽做了一切她能做的事，家族也盡了全力給寶寶最好的生存機會。沒有任何證據表明有任何故意或忽視的跡象，警方與醫療團隊對此非常明確。這只是一場任何父母都不想經歷的極致悲劇。」因此排除虐待嫌疑。

 
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