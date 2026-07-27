陽台突坍塌！35歲二寶媽「生日趴墜4m高」　頭部撞路邊石塊慘死

▲巴西一名女子因陽台坍塌，重摔身亡。（圖／Lorenna Moraes ，下同）



記者王佩翊／編譯

巴西一名育有2名年幼子女的35歲健身房女老闆在參加生日派對時，怎知她所在的陽台欄杆與地板突然意外坍塌，導致她當場從約4公尺高墜落，頭部重擊路邊岩石，兩度心跳停止，經緊急送醫搶救後仍不治身亡。

歡慶生日遭逢橫禍！陽台欄杆斷裂「重摔4公尺」兩度停止心跳

根據《每日星報》報導，35歲的洛倫娜·莫賴斯（Lorenna Moraes）在巴西伊利烏斯（Ilhéus）經營「CT Evolução Academia」健身房，在當地健身圈相當知名。事發當晚，她正與家人及朋友一同在烏魯蘇卡（Uruçuca）慶祝生日，不料在派對過程中，房子陽台的部分結構卻突然崩塌。

洛倫娜當場從約4公尺高處重重摔落至地面。救護人員趕抵現場時，她傷勢嚴重並兩度心跳停止。醫療團隊在現場進行急救後，將她緊急轉送至伊利烏斯的醫院，但經過搶救，洛倫娜仍於當晚宣告不治。

從現場拍下的影像顯示，陽台欄杆疑因損壞而斷裂，也有目擊者指出，洛倫娜墜落時頭部不幸直接撞擊到路邊石塊。當地相關部門目前正深入調查陽台坍塌的確切原因。

新分店剛要開幕！生前溫馨告白兒女成最後遺言

洛倫娜離世後，留下了深愛她的丈夫、一對幼小的兒女以及母親。就在這場悲劇發生的前幾天，她還興奮地在社群媒體上分享自己籌備已久、即將完工的健身房新分店，對事業充滿熱情。

洛倫娜平時經常在網路上分享溫馨的家庭生活。她5月曾感性寫下，「牽著孩子們的手，聽著他們的笑聲，創造一輩子的回憶……這是無價的。」這些感人文字如今卻成了親友無盡的懷念與遺憾。