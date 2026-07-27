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法國諾曼第海灘、希臘奧林帕斯山　列聯合國世界遺產

▲▼ 諾曼第奧馬哈海灘（Omaha）。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為諾曼第奧馬哈海灘（Omaha）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

聯合國教科文組織委員會26日在南韓釜山召開會議，把二戰期間法國北部的諾曼第登陸海灘以及希臘奧林帕斯山（Mount Olympus）列入世界遺產名錄。

美聯社、路透社報導，法國這次入列世界遺產的諾曼第海灘涵蓋5處，分別有奧馬哈海灘（Omaha）、猶他海灘（Utah）、寶劍海灘（Sword）、黃金海灘（Gold）與朱諾海灘（Juno）。在1944年6月6日這天，有超過15萬名盟軍士兵從這些海灘與奧克角（Pointe du Hoc）突擊據點登陸，是解放西歐、對抗納粹占領行動的核心戰場。

這些遺址保留大量歷史遺跡，從德軍防禦工事、遭砲火摧殘的地貌，到盟軍建造的港口設施與沉船殘骸都包括在內。

法國駐教科文組織代表加爾比（Ahlem Gharbi）表示，諾曼第登陸標誌著世界從全球衝突邁向戰後和平安全秩序的轉捩點，而在當前國際危機與戰爭情勢升溫之際，此次遺產列名格外具有意義。歷史學家艾哲頓（David Edgerton）直言，「這可能是史上規模最大的兩棲登陸行動，光憑這一點就值得被銘記」。

▲▼ 希臘奧林帕斯山（Mount Olympus）。（圖／達志影像／美聯社）

▲希臘奧林帕斯山。（圖／達志影像／美聯社）

奧林帕斯山被列入世界遺產，是希臘政府歷經12年努力，終於為境內最高峰爭取到「自然與文化雙重遺產」認定的成果。這座山峰海拔2918公尺，在神話中被視為奧林帕斯十二主神的居所與眾神之王宙斯的寶座所在地，同時此處也蘊藏豐富生物多樣性。

希臘駐聯合國教科文組織代表庫穆察科斯（Georgios Koumoutsakos）則說，「我們重申將堅定不移致力守護奧林帕斯山，造福現在與未來世世代代。正如希臘神話一直提醒我們的，與眾神保持良好關係，永遠是明智之舉」。

日本奈良縣的飛鳥及藤原宮都遺址，以及南蘇丹擁有六百萬隻野生動物遷徙的博馬－巴丁吉洛景觀，也同步入列世界遺產。

▼日本飛鳥藤原宮都正式成為世界文化遺產。（圖／日本文化廳）

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