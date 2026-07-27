半夜關冷氣風險增！　日本專家建議：冷氣開整夜搭配蓋被

▲日本專家建議冷氣開整晚並搭配蓋被子，讓涼爽空氣幫大腦降溫才是消除疲勞的關鍵。（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

炎夏夜晚總是難以入眠？日本睡眠診所院長指出，睡眠時最需要休息的器官其實是大腦，透過呼吸涼爽空氣幫大腦降溫才是消除疲勞的關鍵，建議冷氣要一路開到天亮並搭配蓋被子。

每到夏天想要一覺到天亮，其實關鍵在於幫「大腦」有效散熱，據日本MBS電視台報導，東京睡眠診所院長梶本修身指出，大腦是全身代謝最旺盛且最容易發熱的器官，自律神經中樞也位於其中，因此在睡眠時必須透過呼吸涼爽空氣來幫大腦降溫，才能真正消除疲勞。

為了讓大腦獲得放鬆，冷氣溫度建議設定在24至25°C並開整夜，這是因為大腦最舒適的室溫大約是23°C，身體則是26°C，所以取中間值最為理想，為了達到頭部涼爽、身體保暖的狀態，專家建議可以蓋上被子，同時要避免電風扇直接對著身體吹，以免局部降溫讓大腦誤判體溫而關閉汗腺。

梶本修身也提醒，如果半夜把冷氣關掉，不僅鋼筋水泥建築在夜間持續釋放白天累積的熱氣，會讓室溫與濕度迅速攀升，反而會大幅增加夜間中暑的風險，大腦也會無法散熱而影響睡眠品質。

除了冷氣與被子的搭配，睡前的衣著與生活習慣也會直接影響大腦休息，梶本修身建議可以穿著吸濕排汗的長袖長褲睡衣來調節體溫，並避免穿襪子以免抑制腳底排汗，若怕冷可改穿護腿套，保持臥室環境全黑、避免睡前飲酒，才能讓大腦與身體在夏天獲得最完整的充分休息。



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