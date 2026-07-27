印度男爽擁3妻！姊妹不想分開「乾脆共享老公」　婚禮片爆紅慘了

▲ 維卡斯過去擔任三姊妹的攝影師。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度北方邦阿姆羅哈縣（Amroha）一家三姊妹因不願和手足分開，竟決定嫁給同一名男子，婚禮畫面在網路瘋傳。但這樁婚事傳開後，當局發現其中一名新娘疑似年僅15歲，恐怕觸犯禁止童婚相關法規，兒童福利委員會與警方已介入調查。

綜合《印度時報》等外媒，三姊妹分別為20歲的薩羅吉、19歲的薩維特里（Savitri）及自稱18歲的桑托絲（Santosh），平時經常拍片上傳社群平台，擔任攝影師約半年的20歲男子維卡斯（Vikas Khadakvanshi）則經常在影片中扮演「螢幕老公」。

???? Three Biological Sisters Tie Knot with Same Cameraman at Chamunda Mata Temple????



In a shocking incident from Hasanpur in Amroha, three biological sisters have married their own cameraman. ????



Local leaders and community members have strongly condemned the marriage, calling… pic.twitter.com/Gy8ggAA92I — Perman (@Perman3310) July 23, 2026

四人17日在當地恰穆達瑪塔神廟（Chamunda Mata Temple）舉行印度教婚禮，維卡斯依序為3名新娘點上象徵已婚女性的硃砂，不過全程無任何家屬出席見證。影片曝光後，不少網友起初以為是劇情演出，未料三姊妹隨即出面證實他們已經完婚。

大姊薩羅吉說明，「我們從小一起長大，無法想像分開生活。得知家人打算讓我們各自嫁人後，我們一度想不開。後來我們想通了，與其這樣不如嫁給同一個男人」，「我們都是成年人，這是我們自願做出的決定。」維卡斯也稱，他深知三姊妹之間的深厚情感，因此尊重她們的意願並接受這門婚事。

▲ 維卡斯一口氣將三姊妹娶進門。（圖／翻攝自X）

但這段婚姻在法律上並不具效力，印度高等法院律師阿努拉格（Anurag Pandey）指出，依據《印度教婚姻法》，男性不得同時與多名女性締結合法婚姻，此類婚約在法律上無效。

影片吸引大量關注後，相關單位調閱教育紀錄更發現，三妹桑托絲出生年份為2011年，真實年齡僅約15歲，因此已涉嫌違反《禁止童婚法》。印度兒童福利委員會已要求當局提交完整調查報告，警方也正查驗相關文件。