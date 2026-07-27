快訊／東野圭吾「最後遺作」曝光！　《永遠的記憶》8/5上市

記者王佩翊／編譯

根據《日本放送協會》報導，曾獲直木賞的68歲日本知名作家東野圭吾23日因大腸癌病逝，出版商27日證實這項沉痛的消息，並表示葬儀已由家屬低調舉辦完畢。東野圭吾曾以《容疑者X的獻身》、《白夜行》及《解憂雜貨店》等多部名作轟動全球。

從工程師到破億銷量巨擘！《嫌疑人X的獻身》登事業巔峰

▲日本作家東野圭吾病逝。（圖／光文文化財團）

根據日媒報導，東野圭吾1958年出生於大阪，畢業於大阪府立大學電氣工學科。他原本是一名工程師，在任職於汽車零件製造商期間開始創作小說。1985年，他以校園密室殺人題材《放學後》勇奪第31屆江戶川亂步獎正式出道，隨後辭去工程師職務，專心投入寫作。

1999年，東野圭吾以《秘密》榮獲日本推理作家協會獎；2005年發行的代表作《嫌疑人X的獻身》，講述天才數學家為了深愛的女人構思完全犯罪，並與昔日物理學家好友展開頂尖對決，劇情兼具驚人轉折與深沉純愛，一舉囊括第134屆直木賞與第6屆本格推理大賞，一舉將其寫作事業推向頂峰。

跨足影視紅遍全球！《伽利略》最新遺作原定8/5問世

東野圭吾的創作力極為驚人，至今出版超過100部作品，其中《神探伽利略》系列更由男神福山雅治主演改編為電視劇與電影，風靡全球；包括《加賀恭一郎》系列與《假面飯店》系列等，皆成為票房與口碑雙收的影視經典。

2023年，東野圭吾獲頒紫綬褒章與菊池寬賞，其著作在國內的累計發行量更正式突破1億冊大關，足見其不朽的帝王級影響力。此外，他曾於2009年至2013年擔任日本推理作家協會理事長，並於2014年至2019年擔任直木賞評選委員。

講談社與文藝春秋指出，東野圭吾原定於2026年8月5日出版《神探伽利略》系列的最新長篇小說《永遠的記憶》，如今這部作品也將成為大師留給全球書迷最後的珍貴遺作。