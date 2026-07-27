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日池袋寶可夢中心「21歲女店員被砍死」！停業5個月　8/24恢復營業

▲▼日本東京池袋寶可夢中心（ Mega Tokyo）一名女店員26日遭前男友持刀襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本東京池袋寶可夢中心（ Mega Tokyo）一名女店員遭前男友持刀襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本東京池袋「寶可夢中心 Mega Tokyo」3月發生女店員遭刺殺身亡的事件，隨即於隔日起停止營業。在經過近5個月的臨時停業後，官方27日正式宣布，將於8月24日重新恢復營業！官方強調，重啟後將全面升級維安措施，且實施入店管制，以確保員工與顧客的安全。

21歲女店員慘遭刺殺！凶手自刎雙雙身亡 寶可夢中心震撼閉館

這起震驚日本社會的刺殺血案發生於3月26日，位於東京池袋知名商業設施「太陽城（Sunshine City）」內的寶可夢中心，一名20多歲的女性店員突遭一名男子持刀刺傷，該名男子隨後也持刀刺向自己的頸部。兩人隨後皆在意識不清的狀況下被緊急送往醫院，最終雙雙宣告不治。

案件發生後，該店家隨即宣布自隔日的3月27日起暫時停業，並於官方網站發布聲明表示，「將以全力配合警方調查以及優先照顧員工的身心健康為最優先考量，因此目前實施臨時停業。」

停業近5個月！官方宣布8/24重開：維安升級實施入店限制

經過近5個月的停擺，寶可夢中心官方網站27日發布最新公告，宣布「Pokemon Center Mega Tokyo」以及附設的「Pikachu Sweets by Pokemon Cafe」，確定將於2026年8月24日正式重新營業。

官方在聲明中指出，為了重新迎客，已大幅強化有關確保員工與到訪顧客安全的各項措施，且在營業重啟後，將實施嚴格的入店人數限制，詳細的入店預約與管制方式將於日後另行公布。

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