共同對抗川普「新關稅政策」？李在明建議巴西：必須強化WTO功能

▲南韓總統李在明、美國總統川普於美東時間2025年8月25日在白宮進行會談。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明正出訪巴西，日前接受巴西媒體專訪時，被問及如何應對美國川普政府依《1974年貿易法》第301條對60多個貿易夥伴加徵新關。對此，李在明回應，維持自由、公平且可預測的貿易秩序，是國際社會應共同守護的價值，強調有必要強化世界貿易組織（WTO）功能，以因應快速變化的全球貿易環境。

根據《韓聯社》，李在明在巴西進行國是訪問期間接受當地媒體《環球報》（O Globo）專訪。當被問及國際社會是否有共同應對美國新關稅政策的方式時，李在明表示，WTO至今仍是全球最具代表且具正當性的多邊協商機制，能讓會員國依循國際貿易規範展開對話、處理爭端並深化合作。

不過，李在明也坦言，外界確實批評WTO未能充分回應近年快速變化的國際貿易環境，因此未來除了維持現有多邊貿易架構外，更重要的是推動改革與強化組織功能，使其更符合當前全球經貿發展需求。

▲南韓總統李在明於當地時間26日，在巴西首都巴西利亞某飯店主持視訊首席幕僚會議。（圖／達志影像）

針對中東戰事等國際局勢風險，李在明建議，當前各國比任何時候都更需要加強合作與團結。他指出，南韓將以提升自身實力、深化同盟關係與拓展國際合作為外交主軸，透過三者形成良性循環，攜手國際社會共同因應複合式全球危機。

談及韓半島（朝鮮半島）局勢時，李在明坦言，南北韓關係至今仍尚未取得決定性進展，對此「深感遺憾」。他表示，未來將全力營造有利於南北韓與恢復美朝對話的外交環境，希望為重啟溝通創造更多契機。

此外，李在明也提到南韓與南方共同市場（Mercosur）簽訂《自由貿易協定》（FTA）的談判進展。他表示，南韓政府將努力盡快達成兼具高品質且能讓雙方獲得實質利益的協議，但由於涉及市場開放等敏感議題，因此比起預測何時完成談判，更重要的是最終能取得兼顧互利與平衡的成果。