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9小時內吃三餐、睡前4小時不吃　研究：「限時進食」有望延緩失智

▲▼吃飯,老年人吃飯,老人吃飯,晚餐,午餐。（圖／CFP）

▲ 將進食時間壓縮在9小時內的受試者認知測驗表現較佳。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

最新研究發現，限制進食時間或許能有效減緩老年認知退化。美國羅格斯大學（Rutgers University）營養科學教授夏普斯（Sue Shapses）率領的先導研究指出，將每日進食時段壓縮在9小時以內，並在睡前4小時避免進食，可能有助維持中老年人認知功能，相關研究成果近日發表於美國營養學會（ASN）年度大會Nutrition 2026。

根據《衛報》，這項臨床試驗共招募47名年齡介於50至79歲、體重過重或肥胖的女性，所有受試者均被要求在6個月內每天減少攝取500大卡。其中26人需將進食時間集中在9小時內，通常是上午10時至下午6時；其餘受試者則可在12小時內自由進食。

同樣少吃500卡　限時組認知表現更佳

實驗結束後，兩組受試者的體重減少幅度相近，平均約7公斤，但認知測驗結果卻出現明顯差異。限時進食的組別在空間規劃與問題解決能力上表現較佳，記憶與學習測驗的失誤率也有改善跡象。

夏普斯形容這些效果「幅度有限」，但認為其意義不容忽視，顯示限時進食可能有助於提升日常記憶能力、減少注意力與問題解決方面的失誤。研究人員推測，背後機制可能與人體的晝夜節律、新陳代謝及發炎反應之間複雜的交互作用有關。

改善血糖、血管功能有助護腦

未參與研究的英國倫敦大學國王學院（King's College London）營養科學系主任霍爾（Wendy Hall）分析，限時進食對腦部健康確實具有合理的潛在效益，除了有助控制體重，避免夜間大量進食也可能改善血糖調控、血管功能及發炎反應。

失智症目前名列全球第7大死因，每年造成近200萬人死亡。中年肥胖可使晚年罹患失智症的風險提升約30%，而近半數失智症病例或可透過調整生活型態加以預防或延緩。但霍爾也提醒，這項研究結果仍屬初步階段，須待完整同儕審查論文發表後，才可確認是否存在具臨床意義的實質改善。

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關鍵字：

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