義學生辱罵泰女！全是公務員兒女領補助出國　義媒轟「國家恥辱」

▲日前在泰國曼谷BTS捷運上對泰國女性乘客惡言叫囂、比中指的義大利青少年，被爆全是公務員子女。（翻攝畫面）



圖文／鏡週刊

義大利新聞媒體《Il Post》披露，日前在泰國曼谷BTS捷運上對泰國女性乘客惡言叫囂的義大利青少年，並非一般旅客，而是參加了由Travelling Fox公司主辦的海外研學行程。

這項行程專為義大利公務員子女量身打造，並獲得義大利國家社會福利署官方資助。這意味著該趟引起國際關注的衝突，背後其實有著政府機制的參與，而非純粹的民間旅遊。這起事件爆發後，迅速在義大利國內引發海嘯般的輿論撻伐，幾乎所有主流媒體皆連續多日進行追蹤報導，並一致將其定調為「國家恥辱」。

綜合外媒報導，事件源於這群來自西西里大區阿格里真托省的高中生，在曼谷捷運上對1名25歲的泰國女性進行挑釁與辱罵，甚至有媒體引述肇事者「抱歉啊，拿錢來給你們國家」等高傲言詞，網路影片播放量迅速突破1,400萬次。

面對排山倒海的非議，義大利媒體與輿論並未偏袒自家國人，包括國家通訊社ANSA、Sky TG24等各大新聞機構，紛紛在報導中大量使用「丟臉、出醜」以及「外交事件」等嚴厲詞彙，強烈譴責這群青年的不當舉止。

為什麼公務員子弟的脫序行為會升級成「外交事件」？

隨著事件不斷發酵，義大利官方與教育體系開始進行深刻反思。西西里大區教育與職業訓練督察米莫（Mimmo Turano）公開發表致歉聲明，坦言對此事感到極為震驚與痛心，並證實已親自向教育暨美德部部長朱塞佩（Giuseppe Valditara）通報此狀況。義大利全國人權教師協調組織亦隨後發布聲明指出，當外交代表機構不得不親自出面，與參與官方學習活動的學生進行切割時，這在教育與國家體制層面上都具有重大警訊。聲明更強調，這絕非一句單純的「小孩子淘氣」就能帶過，當個人的脫序行為升級至影響國家形象與國際關係時，教育體系必須徹底檢討自身的責任與監督機制。

▲為挽回國家形象，義大利駐泰國大使館迅速發布3種語言聲明道歉並譴責。（翻攝畫面）

為挽回國家形象，義大利駐泰國大使館迅速發布3種語言聲明，表達深切遺憾並對這群青年的行為予以最嚴厲的譴責，強調這不代表大多數義大利人的價值觀。大使館隨後也公開了4名涉案青少年代表雙手合十向泰國人民及文化躬身道歉的影片，其中說出歧視言論的學生承認「金錢買不到尊重」，而涉案學生也將被儘早遣返義大利。

▲義大利駐泰國大使館隨後也公開了4名涉案青少年代表雙手合十向泰國人民及文化躬身道歉的影片。（翻攝畫面）

涉案學生最後受到什麼懲罰？

在法律程序方面，泰國警方針對當面侮辱行為，對該群學生每人處以1,000泰銖的罰款；其中1名做出比中指猥褻動作的學生，則被加控在公共場所做出令人羞恥之行為罪，共計裁罰2,000泰銖，雙方在完成繳納罰金後依法結案。受害泰國女性事後透露，儘管該行為的最高法定罰鍰可達1萬泰銖，但警方建議以較低罰額快速處理，而她也在對方的道歉中看到了實質誠意，因此決定給予這群願意認錯的青年一次改過自新的機會。



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