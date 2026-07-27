　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

義學生辱罵泰女！全是公務員兒女領補助出國　義媒轟「國家恥辱」

日前在泰國曼谷BTS捷運上對泰國女性乘客惡言叫囂、比中指的義大利青少年，被爆全是公務員子女。（翻攝畫面）

▲日前在泰國曼谷BTS捷運上對泰國女性乘客惡言叫囂、比中指的義大利青少年，被爆全是公務員子女。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

義大利新聞媒體《Il Post》披露，日前在泰國曼谷BTS捷運上對泰國女性乘客惡言叫囂的義大利青少年，並非一般旅客，而是參加了由Travelling Fox公司主辦的海外研學行程。

這項行程專為義大利公務員子女量身打造，並獲得義大利國家社會福利署官方資助。這意味著該趟引起國際關注的衝突，背後其實有著政府機制的參與，而非純粹的民間旅遊。這起事件爆發後，迅速在義大利國內引發海嘯般的輿論撻伐，幾乎所有主流媒體皆連續多日進行追蹤報導，並一致將其定調為「國家恥辱」。

綜合外媒報導，事件源於這群來自西西里大區阿格里真托省的高中生，在曼谷捷運上對1名25歲的泰國女性進行挑釁與辱罵，甚至有媒體引述肇事者「抱歉啊，拿錢來給你們國家」等高傲言詞，網路影片播放量迅速突破1,400萬次。

面對排山倒海的非議，義大利媒體與輿論並未偏袒自家國人，包括國家通訊社ANSA、Sky TG24等各大新聞機構，紛紛在報導中大量使用「丟臉、出醜」以及「外交事件」等嚴厲詞彙，強烈譴責這群青年的不當舉止。

為什麼公務員子弟的脫序行為會升級成「外交事件」？

隨著事件不斷發酵，義大利官方與教育體系開始進行深刻反思。西西里大區教育與職業訓練督察米莫（Mimmo Turano）公開發表致歉聲明，坦言對此事感到極為震驚與痛心，並證實已親自向教育暨美德部部長朱塞佩（Giuseppe Valditara）通報此狀況。義大利全國人權教師協調組織亦隨後發布聲明指出，當外交代表機構不得不親自出面，與參與官方學習活動的學生進行切割時，這在教育與國家體制層面上都具有重大警訊。聲明更強調，這絕非一句單純的「小孩子淘氣」就能帶過，當個人的脫序行為升級至影響國家形象與國際關係時，教育體系必須徹底檢討自身的責任與監督機制。

搭捷運辱罵泰女比中指！義大利青年爆全是公務員兒女領補助出國　義媒齊轟「國家恥辱」

▲為挽回國家形象，義大利駐泰國大使館迅速發布3種語言聲明道歉並譴責。（翻攝畫面）

為挽回國家形象，義大利駐泰國大使館迅速發布3種語言聲明，表達深切遺憾並對這群青年的行為予以最嚴厲的譴責，強調這不代表大多數義大利人的價值觀。大使館隨後也公開了4名涉案青少年代表雙手合十向泰國人民及文化躬身道歉的影片，其中說出歧視言論的學生承認「金錢買不到尊重」，而涉案學生也將被儘早遣返義大利。

0

▲義大利駐泰國大使館隨後也公開了4名涉案青少年代表雙手合十向泰國人民及文化躬身道歉的影片。（翻攝畫面）

涉案學生最後受到什麼懲罰？

在法律程序方面，泰國警方針對當面侮辱行為，對該群學生每人處以1,000泰銖的罰款；其中1名做出比中指猥褻動作的學生，則被加控在公共場所做出令人羞恥之行為罪，共計裁罰2,000泰銖，雙方在完成繳納罰金後依法結案。受害泰國女性事後透露，儘管該行為的最高法定罰鍰可達1萬泰銖，但警方建議以較低罰額快速處理，而她也在對方的道歉中看到了實質誠意，因此決定給予這群願意認錯的青年一次改過自新的機會。


更多鏡週刊報導
颱風「白海豚」預估今生成！最新路徑曝光　條件絕佳有望挑戰今年風王
前銀行員揭富豪真面目！19年看遍資產家　真正有錢人「3件事絕不做」
哪種行李箱最討厭？網友點名「3大地雷」　達人揭選購關鍵：這材質一碰就碎

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
爆陳其邁在政院食安會發飆　蔣萬安還原內幕：現場無人敢應答
獨／Joeman分手網美蕭伊
韭菜翻車又一樁　慘賠528萬
快訊／范姜彥豐5聲明反擊粿粿說謊！
快訊／王凱猝逝今相驗　2位姊姊到場面色哀戚
快訊／東野圭吾癌逝！　出版社：遺作《永遠的記憶》8/5上市
快訊／「白海豚」颱風生成！最新預測路徑曝
快訊／東野圭吾大腸癌逝世　享壽68歲
快訊／中聯油案獨立調查結果出爐　食藥署公布「3大關鍵缺失」
快訊／全家開出千萬發票！門市公布

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰正妹女模離奇亡！手機包包全消失　最後行蹤成謎

首爾神話破滅！OECD曝「窮人更難翻身」：年輕人北漂也贏不了爸媽

9小時內吃三餐、睡前4小時不吃　研究：「限時進食」有望延緩失智

快訊／東野圭吾「最後遺作」曝光！　《永遠的記憶》8/5上市

日池袋寶可夢中心「21歲女店員被砍死」！停業5個月　8/24恢復營業

義學生辱罵泰女！全是公務員兒女領補助出國　義媒轟「國家恥辱」

小額免稅沒了！川普政策重創Shein　上市前爆首季虧損32億

菲律賓司法部大門外發生爆炸！　參院附近驚見爆裂物

快訊／尹錫悅競選說謊遭判有罪　恐需退還「選舉補助款」8.5億元

登山杖「刺穿身體」卡身上！　護理師徒步16公里奇蹟自救

不是孩童！男大生「一時興起」泳渡日月潭　溺水掙扎失蹤

新北雙溪罕見規模5.6地震！　「隱沒帶發威」氣象署曝近10年僅3起

5縣市國家警報！20:36新北雙溪區規模5.6地震　最大震度3級

川普親自喊停！美軍13天來首次未空襲伊朗

今明天南部水氣多　未來一周又有熱帶擾動發展

板橋路邊散落美工刀片！好心女移走報警　原因竟跟颱風有關

一棒轟垮悍將！　威克來台3戰展怪力：只想把跑者送回來

周天成3局扳倒法國強敵！中國賽封王、奪生涯千分第二冠

宜蘭鬧區悍女騷擾店家、街頭咆哮！與2警扭打　遭上銬保護管束

宜蘭五結鐵皮屋大火濃煙狂竄　大批警消搶救中

泰正妹女模離奇亡！手機包包全消失　最後行蹤成謎

首爾神話破滅！OECD曝「窮人更難翻身」：年輕人北漂也贏不了爸媽

9小時內吃三餐、睡前4小時不吃　研究：「限時進食」有望延緩失智

快訊／東野圭吾「最後遺作」曝光！　《永遠的記憶》8/5上市

日池袋寶可夢中心「21歲女店員被砍死」！停業5個月　8/24恢復營業

義學生辱罵泰女！全是公務員兒女領補助出國　義媒轟「國家恥辱」

小額免稅沒了！川普政策重創Shein　上市前爆首季虧損32億

菲律賓司法部大門外發生爆炸！　參院附近驚見爆裂物

快訊／尹錫悅競選說謊遭判有罪　恐需退還「選舉補助款」8.5億元

登山杖「刺穿身體」卡身上！　護理師徒步16公里奇蹟自救

NBA最新爭冠排行榜出爐　衛冕軍尼克居冠、有詹皇的七六人躍升第6

「2026新竹．港港好」三大漁港活動接力登場　邀全民8月暢遊新竹

安南青商會捐復康巴士　台南160輛去年接送逾30萬趟次

BMW「4系列雙門敞篷」試駕！漲價15萬花在刀口上　升級四驅最有感

牧師涉性侵！洗腦17歲女「見父母就發抖」　病倒竟被說：邪靈侵擾

台南仁德民宅竄火！14歲少女爬隔壁待救　消防架梯救下送醫

爆陳其邁在政院食安會發飆　蔣萬安還原內幕：現場無人敢應答

恭喜！張峻瑋升支配下披軟銀「17號」坦言有壓力　喊一軍10勝目標

清潔隊員中午外出…「自撞橋墩噴飛水溝」臟器外露亡！家屬心碎

軟銀OpenAI聯貸再擴大　彭博爆台系銀行加入21家新機構行列

【好人一生平安】路上驚覺前方公車左側蓋子沒關！馬上攔車善意提醒

國際熱門新聞

台積電值得買！　美媒點名「3檔AI寶藏股」可長期布局

正妹拖3年確診黑色素瘤　擴散全身26歲病逝

台灣為何無可取代？外媒揭全球晶片最脆弱一環

離譜房東「陽台當房間租」　1.26坪月租2.2萬

即／東野圭吾最後遺作曝！8/5上市

21歲孕婦遭綁架「剖腹取嬰」拋屍！

日中外長陷外交羅生門　矢板明夫揭背後盤算

賣透天厝改租屋！7旬夫妻直呼正確決定

廂型車撞人群1死29傷　當局定調恐攻

AV女優慘裝「人工肛門」！鬼畜製作人性侵出獄當網紅...引爆眾怒

中國沙漠驚現「台灣總統府」　共軍演練攻台

紐時：中國海警卡位台灣東部　台灣祕密兵推

人類能活多久？　研究：上限超過600歲

柏林同志遊行恐攻犯遭擊斃　極端化身份背景曝光

更多熱門

相關新聞

地勤最討厭哪種行李箱？網點名3大雷款：超容易壞

地勤最討厭哪種行李箱？網點名3大雷款：超容易壞

暑假旅遊旺季到來，不少民眾開始規劃出國行程。有網友近日發文詢問「地勤心中最爛的行李箱是什麼牌子」，隨即引發熱烈討論。根據網友留言總結，最令人頭痛的行李箱類型，分別是「信用卡贈品」、「包膜超過25公斤」以及「高價品牌行李箱」3大類。

兒少帳戶這樣存「18年114萬變→232.8萬元」！

兒少帳戶這樣存「18年114萬變→232.8萬元」！

與男友公廁激戰「拍高清性愛片」！女大生提告反遭判刑

與男友公廁激戰「拍高清性愛片」！女大生提告反遭判刑

感冒打針「藥物過敏」！34歲泰女左眼失明

感冒打針「藥物過敏」！34歲泰女左眼失明

修杰楷神隱半年近況曝光！一家4口澎湖放風

修杰楷神隱半年近況曝光！一家4口澎湖放風

關鍵字：

義大利泰國BTS捷運鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

失聯飛官辛柏毅至今未找到　妻PO白紗照告白

獨／王凱才嚴重胃出血昏迷　這次未能躲過死神

10萬股民揪心！台苯停產風暴摜跌停　7千張委賣難消化

郭台銘不開口「沒人敢問」　曾馨瑩心碎硬撐1個月夫妻破冰

快訊／7-11開出8組發票大獎！幸運兒花150中千萬、10元中200萬

「郭台銘欺負你女兒我打他」　曾馨瑩失去婆婆支援吞委屈

H級女優認被AV救贖！吐心聲「曾覺得死了無所謂」

唐綺陽運勢／魔羯、水瓶將迎來人生轉折！

快訊／今「下最多」全台變天　3縣市大雨特報

曾馨瑩、郭台銘破冰！婆婆1句話要兒子「別再挑了」

強又大「白海豚」颱風最快今生成　預測對台無威脅

頂客族有遺囑　「2000萬房產」大伯仍可分333萬

快訊／日本推理大師東野圭吾大腸癌逝世　享壽68歲

演出前失聯！台灣知名指揮家陳一夫家中猝逝

男偶像高鐵爆惡意佔位！被叫起來「裝沒聽到」

更多

最夯影音

更多
不是孩童！男大生「一時興起」泳渡日月潭　溺水掙扎失蹤

不是孩童！男大生「一時興起」泳渡日月潭　溺水掙扎失蹤
新北雙溪罕見規模5.6地震！　「隱沒帶發威」氣象署曝近10年僅3起

新北雙溪罕見規模5.6地震！　「隱沒帶發威」氣象署曝近10年僅3起

5縣市國家警報！20:36新北雙溪區規模5.6地震　最大震度3級

5縣市國家警報！20:36新北雙溪區規模5.6地震　最大震度3級

川普親自喊停！美軍13天來首次未空襲伊朗

川普親自喊停！美軍13天來首次未空襲伊朗

今明天南部水氣多　未來一周又有熱帶擾動發展

今明天南部水氣多　未來一周又有熱帶擾動發展

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面