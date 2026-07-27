快訊／尹錫悅競選說謊遭判有罪　恐需退還「選舉補助款」8.5億元

▲南韓前總統尹錫悅競選時涉嫌違法散布假消息。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅因2022年總統大選期間涉嫌發布虛假資訊，遭控違反《公職選舉法》，首爾中央地方法院今（27）日下午一審判決有罪，判處有期徒刑1年6個月、緩刑3年。若判決最終確定，當時代表參選的政黨國民力量恐須向中央選舉管理委員會退還當時獲得補助的選舉費用397億韓元（約新台幣8.5億元）。對此，尹錫悅方面表示將採取上訴。

根據《韓聯社》，首爾中央地方法院刑事合議21部（部長法官為趙淳杓）認定，當時在黨內初選勝出、確定代表國民力量參選南韓第20任總統的尹錫悅，曾於2021年12月14日受邀參加寬勳俱樂部（寬勳討論會，由中堅媒體人所組成的研究親善團體）座談會時，針對前首爾市龍山稅務署長尹宇鎮（1955年生）案件相關陳述涉及不實內容。

尹錫悅當時表示，「我並沒介紹大檢察廳中央搜查部出身的李某律師給尹宇鎮前署長」，但調查認定實際上曾協助介紹該名律師，因此法官認定構成散布虛假事實。

另外，尹錫悅於2022年1月17日在佛教領袖論壇成立活動接受訪問時，也被認定對「乾津法師」全盛培的接觸經過作出不實說明。尹錫悅當時宣稱，「是從黨內人士處認識全盛培，且（妻子）金建希並沒有與他一起見面」，但閔中基所指揮的特別檢察組調查結果顯示，尹錫悅是透過金建希介紹認識全盛培，雙方關係維持超過10年。

法院採信檢方調查結果。

依照南韓《公職選舉法》，總統候選人若當選，或得票率達15%以上，可由中央選舉管理委員會補助全部競選費用。不過，若後續遭法院判處「喪失當選資格刑」並確定，其代表參選之政黨必須退還已領取的選舉費用。

此次案件，若尹錫悅遭判刑的結果在三審最終定讞，由於有期徒刑屬於可能影響選舉資格的刑罰，國民力量可能得面臨退還397億韓元的財務壓力。