登山杖「刺穿身體」卡身上！　護理師徒步16公里奇蹟自救

記者詹雅婷／綜合報導

美國一名急診室護理師近期攀登蒙大拿州最高峰期間滑倒，整支登山杖直接刺穿身體。令人難以置信的是，他憑著自身護理師的專業判斷，保持冷靜，在山路中硬生生徒步超過16公里下山求救，歷經逾6小時獲救。

失足滑倒 登山杖刺穿身體

紐約郵報報導，現年32歲的急診室護理師西法爾迪（David Cifaldi）近期與兩名友人挑戰蒙大拿州最高峰花崗岩峰（Granite Peak），當來到海拔1萬1800英呎的時候，他踩到石頭失足滑倒，被登山杖當場刺穿身體。

當時的他並沒有出血，也沒有頭暈，未傷及要害，登山杖在體內卡得穩固。

憑自身專業評估 自行下山

西法爾迪靠著自身醫護專業，判斷沒有立即生命危險後，決定不拔除卡在體內的登山杖，靠自身力量下山。一行人徒步跋涉超過16公里，穿越崎嶇地形，翻越山峰上的巨石和雪地，最終抵達登山口尋求協助。

▲西法爾迪歷時約6.5小時順利抵達登山口，隨後送醫把登山杖取出 。（圖／翻攝自GoFundMe）

同行友人利用衛星通訊器聯繫搜救隊，並一路陪著西法爾迪穿越。其中一名同行友人羅斯（Jesse Ross）透露，西法爾迪沿途從未抱怨，甚至特地請友人走在前面，「提醒其他登山客，以免小孩看到傷口嚇到」。

最終，西法爾迪歷時約6.5小時順利抵達登山口，隨後送醫把登山杖取出，直呼「我覺得自己非常幸運」，若傷口再偏幾吋結果恐怕大不相同。

目前西法爾迪正在術後復原中，盼能盡快重返工作崗位，但也面臨龐大醫療費用。友人為他設立的GoFundMe募款頁面，目標募得1萬美元（約新台幣32萬元）。