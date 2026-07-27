台灣為何無可取代？外媒揭全球晶片最脆弱一環　海外設廠也沒用

▲ 台積電目前為輝達、超微和蘋果等科技巨擘生產最先進的晶片。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台積電（TSMC）最新年報數據引發外媒警惕，全球最先進晶片製造能力不但未曾分散，反而持續向台灣集中，從手機、汽車到AI，背後都仰賴這座島上的少數幾棟廠房，且全球至今沒有任何備援計畫，一旦供應中斷恐怕需耗時數年恢復，而非短短幾周。

年報揭：534客戶、1.2萬種產品仰賴台灣

《Space Daily》分析指出，根據台積電2025年年報，該公司全年為534家客戶生產多達1萬2682種產品，使用305種製程技術，合併營收達台幣3.8兆，年增35.9%，出貨約1500萬片12吋晶圓當量，蘋果、輝達、AMD、高通、博通、聯發科等全球科技巨頭都名列客戶，產品線橫跨智慧型手機、電動車、醫療設備到AI訓練加速器。

且先進製程比重還在攀升，7奈米以下先進製程2025年已占台積電晶圓總營收的74%，高於前一年的69%；3奈米製程單獨貢獻24%；2奈米製程也於2025年底進入量產，預計在2026年快速擴增產能，而這批新增產能仍幾乎全數集中台灣新竹與高雄廠區。

供應鏈困境無解 海外設廠只是舊世代備援

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）在相關報告中分析，台灣所累積的人才、技術、設備與產業聚落，根本無法在短期內於其他地區複製，也道出目前全球供應鏈最核心的政策困境。

這種集中化的風險不僅止於廠房遭到破壞，晶圓廠正常運作需要極其穩定的電力供應、每日以游泳池計量的超純水、來自荷蘭ASML的極紫外光（EUV）微影機台，以及花費數十年才能養成的在地工程師團隊。2021年台灣爆發嚴重乾旱，政府被迫在農業用水與晶圓廠用水之間二選一，最終選擇優先保障半導體生產，此決策清楚說明全球經濟對這條供應鏈的依賴程度。

▲ 台積電熊本廠（Jasm）。（圖／路透）

各國政府雖已積極因應，台積電也陸續在美國亞利桑那州、日本熊本及德國德勒斯登設廠，其中亞利桑那第一廠已於2024年底量產，熊本一廠同步投產，但上述海外廠製程皆落後台灣本島技術前沿一到數個世代，代表當前最高技術水準的2奈米製程與頂尖先進封裝仍牢牢扎根於台灣。換句話說，現有的全球分散布局充其量是舊世代產能的備援，並非真正的替代方案。

台海「慢封鎖」升溫 灰色行動持續試壓

台海周邊壓力也未曾停歇，今年6月坦克車隊現身桃園街頭，進行戰備演練，中國最新航艦同步穿越台灣海峽。英法德3國罕見發表聯合聲明，抗議中國船隻在台灣東側海域對外國商船發出直接指令。

分析人士將這種模式定義為「慢封鎖」，不是全面開戰，而是透過持續的灰色地帶行動，一點一滴測試台灣及全球供應鏈能夠承受多大壓力、撐多長時間。

供應若中斷 AI晶片與工業缺口恐達數年

若台灣半導體生產因此長時間中斷，全球等待新廠建成補位的過渡期將不只數周或數月，若以現有海外廠的建設時程為標準，至少需要數年。這段空白期內，AI模型訓練所需的高階晶片將無處可求，消費電子、汽車與國防產業也將面臨現代工業史上前所未見的供應缺口。

報導指出，過去40年來，全球在一個個看似合理的商業決策堆疊下，悄悄將最關鍵的產業集中到台灣，如今局勢已成。沒有人刻意設計這番結果，也沒有人為此投過票，目前為止也沒有人找到能在夠短的時間內解決的方法。