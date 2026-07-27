小額免稅沒了！川普政策重創Shein　上市前爆首季虧損32億

▲ 中國快時尚品牌Shein。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

快時尚平台Shein近日向香港交易所遞交上市申請文件，披露今年第一季淨虧損達9900萬美元（約新台幣32億元），與去年同期淨利潤3.95億美元相比，業績急轉直下，主因正是美國總統川普取消小額包裹進口關稅豁免所帶來的衝擊。

BBC報導，總部設於新加坡、發跡於中國的Shein在申請文件中坦言，「美國取消最低限額豁免政策（de minimis），對我們在美銷售及整體營收成長造成不利影響。」

斷免稅通道 衝擊全球電商

最低限額豁免政策原先允許價值800美元以下的商品免稅入境美國，為Shein、Temu等跨境電商低價競爭關鍵。但川普簽署行政命令，先針對中港商品取消豁免，後於去年8月29日起擴大至全球，徹底關閉這條免稅通道。

白宮宣稱，此舉旨在防堵業者「規避關稅及輸入致命合成類鴉片藥物。」而歐盟也於今年7月起對低價電商進口品課徵每件3歐元（約111台幣）關稅，旨在遏制所謂來自中國的不公平競爭。

Shein應對策略與財務細節

Shein在文件中表示，為因應關稅增加，該公司正積極評估多項應對方案，包括調漲在美售價以抵消部分增加的成本，並提及伊朗戰事影響部分市場的需求、成本與物流配送。

值得注意的是，Shein第一季財報還包含一筆因會計準則調整產生的3.28億美元（約106億台幣）帳面損失，來自特殊投資人股份的評價變動，與實際現金流並不直接掛鉤。

用戶持續成長 港股上市在望

儘管如此，Shein用戶規模仍持續擴張。截至2026年3月底的一年間，平台活躍用戶達2.81億人，年增逾16%，累計訂單突破10億筆。

上市進展方面，中國證券監督管理委員會已於本月10日核准Shein赴港掛牌，預計在未來幾個月內完成上市，不過該公司此前分別嘗試在紐約及倫敦上市均未能成功。