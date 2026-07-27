感冒打針「左眼慘失明」！34歲泰女藥物過敏　動15次手術仍無解

記者王佩翊／編譯

泰國一名34歲女子日前上新聞節目控訴，她2024年因淋雨出現發燒、眼睛紅癢及喉嚨痛等症狀，前往當地一間私立醫院求診，被診斷為扁桃腺炎並接受連續3天打針治療。沒想到因此爆發極度罕見且致命的「史蒂芬強森症候群（SJS/TEN）」，在加護病房搶救長達2個月，左眼幾乎完全失明，即使經歷15次眼科手術至今仍未能救回視力。

第一針就發抖腫成豬頭！院方竟硬打第2、3針致病情惡化

根據The Thaiger報導，該名女子2024年6月19日因為淋雨後感到身體不適，出現發燒、眼睛紅癢及喉嚨痛等症狀，隔天前往私立醫院就醫。當時醫生初步診斷為扁桃腺炎，並替她安排連續3天進行注射治療，怎知打了第一針後她就出現高燒發抖、臉唇腫脹、皮膚出疹等嚴重藥物過敏反應。

儘管如此，院方卻仍強行施打第2、3針，隨後她的病情急轉直下，出現視力模糊、全身皮膚大面積潰爛等危急症狀，確診史蒂芬強森症候群，被緊急轉送至具有無菌室與專業眼科醫療團隊的大型醫院，並在ICU搶救了長達2個月，才保住一命。

2年開刀15次仍救不回視力！憂鬱纏身官司陷入膠著

這場突如其來的藥物過敏嚴重摧毀了她的生活。在過去的2年間，她接受了約15次眼部手術，但目前左眼視力已幾乎完全喪失，右眼視力也相當模糊，無法正常工作與生活，甚至必須同時接受精神科治療以應對嚴重的憂鬱症。

事實上，這起事件早在2024年9月就曾引發泰國社會關注，當時被害人曾前往衛生部陳情，當局也承諾調閱病歷調查藥物標準與醫療處置是否有缺失。然而截至2026年7月27日，涉事私立醫院仍未發表官方聲明，法院亦尚未做出最終判決，權益討回之路遙遙無期。

史蒂芬強森症候群（Steven-Johnson Syndrome SJS）與中毒性表皮壞死鬆解症（TEN）屬於極其嚴重的皮膚藥物過敏反應。患者會出現皮膚水泡、大面積剝落及黏膜發炎等症狀，若未及時停藥並治療，恐導致永久性失明甚至器官衰竭死亡。