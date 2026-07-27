西雅圖美食節爆大規模槍擊！眾人奔跑逃命2死5傷　現場畫面曝光

▲西雅圖槍擊事件造成2人死亡、多人受傷。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國華盛頓州西雅圖26日晚間6時許發生大規模槍擊事件，在當地美食節吸引數千人到場參加之際，突然傳出密集槍響，現場頓時陷入一片混亂，眾人四處逃竄尋找掩護。已知這起事件造成2人死亡，至少5人受傷。

西雅圖時報、BBC等報導，這起槍擊事件就發生在知名地標太空針塔（Space Needle）附近，西雅圖時報一名記者稱當時先是聽到數聲巨響，接著是急促連發的槍聲。當時現場攤販的影片似乎捕捉到槍聲響起瞬間，可見眾人紛紛逃離現場，還有人大喊趴下。

Influencer was live when shooting start at Seattle Center that injured multiple people pic.twitter.com/XQchIbQzQC — NYC News 24 ????️ (@NYCNews24) July 27, 2026

25歲男子瓦科納博（Estan Wakonabo）當時和女友一起參加美食節，卻突然聽見槍響，讓原本已經十分擁擠、幾乎動彈不得的現場陷入混亂，人群開始互相踩踏。在眾人開始逃跑之際，有女子跌倒後遭人踩到腿部。

47歲的斯金納（Paul Skinner）當時剛替美食攤位員工買完飲料回來，便聽見一連串巨響，「一開始聽起來像是很大聲的煙火，接著氣氛整個變了，人群開始如潮水般往回湧，我立刻叫員工趴下」。

Witness video shared with KOMO News shows the scene shortly after a shooting occurred at the Bite of Seattle food festival in Seattle Center Sunday evening.



Two people were killed and 5 others injured, including a young child. Police converged on the scene and evacuated Seattle… pic.twitter.com/nDktaLzJJn — KOMO News (@komonews) July 27, 2026

附近影廳也因槍擊緊急中斷放映，民眾莫罕默德（Abdul Mohammed）表示，10多名持槍警員走入影廳，要求觀眾舉起雙手緩慢撤離。警方隨後透過社群媒體發文公告「請避開該區域」，截至當晚8時許尚不清楚是否有嫌犯落網，犯案動機仍待釐清。

整起事件造成2人死亡、5人受傷，其中一名傷者年僅2歲。西雅圖警方正展開調查，尚未公布關於嫌疑犯的資訊。