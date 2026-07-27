社畜悲歌？騎士等紅綠燈「開筆電處理公務」　辛酸畫面網瘋傳

▲印度一段「塞車也要打開筆電工作」的影片近日在網路瘋傳。（圖／翻攝LinkedIn）

圖文／CTWANT

印度一段「塞車也要打開筆電工作」的影片近日在網路瘋傳，一名男子騎機車停等紅燈時，竟趁著短短幾分鐘塞車空檔，打開筆記型電腦處理公務，引發全球網友熱議。不少人看完直呼心酸，認為這正是高壓職場文化的縮影，提到「人都快變成工作機器了」。

影片是由一名公車乘客所拍攝，畫面可見一名機車騎士在塞車等紅綠燈之際，熟練地打開筆記型電腦，將電腦架在車上開始工作，雖然影片最初的發布者不可考，但畫面已被大量轉載至各大社群平台。

隨影片流傳的文字寫道：「紅綠燈前短短塞車5分鐘，這名機車騎士就拿出筆電開始工作。即使上完8小時班，回家路上還要繼續工作，代表回到家後恐怕還得接著加班，在印度，人們正慢慢地變成機器。」

影片曝光後掀起兩極討論。部分網友擔心該名男子在馬路上操作電腦恐會影響行車安全，但更多人將矛頭指向企業文化，批評不少公司早已沒有真正的「工作與生活平衡」，員工即使下班後仍無法擺脫工作壓力。

有網友留言表示，「每天8小時工作，再加上通勤與回家繼續工作，等於一天有14到16個小時都被工作占據，這不是努力，而是剝削。」也有人直言，「如果連陪伴家人的時間都沒有，那麼拼命賺錢究竟是為了什麼？」

另有不少人認為，企業利用員工害怕失業的心理，迫使大家不斷延長工時。一名網友表示，「即使我們不想這樣做，也害怕失去工作，公司就是利用這種恐懼，因此員工只能選擇服從。」

這段短短15秒的影片，不僅讓外界關注男子的處境，也再次引發國際社會對過勞、企業文化以及工作與生活平衡等議題的廣泛討論。

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