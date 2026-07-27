紐時：川普握「最大鐵鎚」卻受困伊朗戰爭　習恐對台動手

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

紐約時報報導，美國總統川普即便手中握有全世界最大的鐵鎚，但似乎被伊朗戰爭困住，變得更加挫折且反覆無常。如今川普眼前有3大選項，軍事升級、經濟打壓、宣布勝利撤離，但這些都要付出代價。在此之際，美國官員也擔憂，中俄可能正把美國彈藥短缺納入下一步行動的考量中，對中國國家主席習近平來說，這可能涉及對台行動。

報導稱，川普的總統任期逐漸被一場他找不到出路的戰爭所吞噬，他曾經自信滿滿、以為靠著壓倒性武力就能在伊朗推行他引以為傲的「委內瑞拉模式」（即換掉政府，改成聽從美國控制的新政府），不過現在對於重新捲入大規模戰鬥行動猶豫不決，因為情報機構評估，這招在伊朗恐怕不會那麼管用。

除了這些，還必須面對無法控制的油價飆升、股市波動，荷莫茲海峽、曼德海峽危機，在他承諾不惜一切代價阻止伊朗核計畫，國內盟友卻只想抽身。

現在川普眼前擺著3大選項，也就是軍事升級、經濟打壓，或是直接宣佈勝利撤離。近期數周，他與副總統范斯（JD Vance）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、參謀首長聯席會議主席凱恩將軍（Gen. Dan Caine）、女婿庫許納（Jared Kushner）以及特使魏科夫（Steve Witkoff）在會議中討論這些選項。但出於不同原因，每個選項似乎都令人難以接受。

第一是「軍事升級」，歷經整整一周暗示計畫重返伊朗發動大規模軍事行動之後，川普突然撤回這項計畫，據信幕僚對於強力轟炸能否促使伊朗重返談判表示懷疑，且其代價極高，因為如此規模的襲擊可能導致大量平民傷亡。

然而讓川普真正猶豫的關鍵或許源自防空飛彈庫存大量消耗。根據戰略暨國際研究中心（CSIS）今年4月估計，美國部分關鍵攔截彈庫存可能已經用掉了一半；在美伊連日開轟與反擊之後，官員表示，部分庫存已降至危險低點。

而且美國官員如今擔憂，俄羅斯總統普丁和中國國家主席習近平可能正把彈藥吃緊納入下一步行動考量中，普丁針對的是烏克蘭和歐洲，而習近平可能針對台灣。

第二是「加強制裁」，也就是透過對石油出口的進一步打壓，透過重啟對荷莫茲海峽的封鎖來達到預期效果，但見效緩慢。這個方法或許最終會奏效，但這需要美國付出昂貴代價、維持長期軍事存在，並面臨交火風險，進而危及更多美國人的生命以及中東盟友安全。

第三個選項是「宣布勝利撤離」。川普1個月前似乎正朝這個方向走，宣稱選擇停火與談判，是因為不想冒著引發經濟大蕭條的風險。不過這也必須付出代價，若伊朗近乎武器級的核燃料依然埋在廢墟下，且荷莫茲海峽處於伊朗的實質控制，川普不但沒解決引發這場攻擊的根本問題，反而會為能源市場創造巨大的新麻煩。