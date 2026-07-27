輝達砸1.5兆入股NAVER！攜手布魯克非打造AI工廠　搶攻全球市場

▲輝達執行長黃仁勳6月8日造訪位於南韓京畿道城南市的NAVER總部大樓，與NAVER創辦人李海珍合影。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓網路巨擘NAVER宣布將與輝達（NVIDIA）、布魯克非資產管理（Brookfield Corporation）合作，推動總規模達100億美元（約新台幣3300億元）的AI基礎設施計畫。輝達將投入10億美元取得NAVER約4.5%股權，成為NAVER的第三大股東，雙方將以AI工廠為核心，打造從亞洲延伸至歐洲、中東的全球運算基地。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，NAVER今（27）日正式公告，理事會（董事會）決議針對輝達進行第三方配售增資，發行724萬1564股普通股，每股價格20萬4500韓元，預計募集約1兆4809億韓元（約10億美元）。這也是NAVER睽違22年再次進行第三方配售增資，也是2008年轉入韓國綜合股價指數（KOSPI）上市後首度採取此方式。

依照計畫，輝達完成認購後，預計持有NAVER約4.4%股權；若NAVER後續依計畫於8月3日註銷490萬1094股庫藏股，輝達持股比例將提高至約4.5%，排名僅次於韓國國民年金公團與貝萊德（BlackRock），成為NAVER第三大股東。

NAVER表示，此次從輝達取得的資金，將全數投入AI工廠（AI Factory）新事業，預計今年投入約50億韓元，2027年投入約6920億韓元，2028年後再投入約7838億韓元，用於建置與擴大AI運算基礎設施。

▲6月5日，LG集團會長具光謨、NAVER創辦人李海珍、輝達執行長黃仁勳、SK集團會長崔泰源現身首爾弘大一間餐廳。（圖／VCG）

此次合作的核心是打造大規模AI工廠。NAVER將負責資料中心土地取得、建設及營運，輝達則是提供AI運算所需的核心GPU（圖形處理器）。雙方將以NAVER超大型資料中心「各世宗」（暫譯）作為第一個據點，將AI工廠業務從亞洲拓展至歐洲、中東，並擴大AI運算能力。

依照NAVER規劃，AI工廠初期將建置55MW（百萬瓦）規模，目標在2027年上半年完成；2027年底提升至100MW，2028年擴大至200MW，長期則朝1GW（十億瓦）級AI基礎設施邁進，並預計自2027年開始透過AI工廠事業創造營收。

除了輝達投資外，NAVER也與布魯克非洽談約90億美元規模的運算基礎設施建設方案。布魯克非提出以專案融資（PF）方式籌措資金，NAVER已選定布魯克非為12週期間的獨家優先協商對象，雙方將進一步討論正式合約。

NAVER指出，透過輝達供應GPU與布魯克非所提供的大型運算基礎設施，可望在全球AI晶片與運算資源需求快速升溫之際，提前擴大AI運算能力，建立新的商業模式。