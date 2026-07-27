首爾神話破滅！OECD曝「窮人更難翻身」：年輕人北漂也贏不了爸媽

▲南韓青年世代希望政府能有效穩定房價。（資料照／路透）

記者羅翊宬／編譯

經濟合作暨發展組織（OECD）最新發現，韓國青年赴首爾與首都圈發展，已不再像是過去被視為「階級翻身」的保證道路。研究發現，儘管從地方移居首都圈的青年收入相對較高，但生活水準超越父母、實現階層翻身的機會正在下降，甚至能否進入首都圈定居，也受到家庭經濟條件明顯影響。

根據《韓聯社》，南韓教育界今（27）日指出，韓國職業能力研究院最近發布簡報，介紹《OECD韓國經濟報告書2026》相關內容。OECD與韓國銀行（央行）共同追蹤1971年至1990年出生的1000名韓國人以及其父母，分析其從1998年至2023年的經濟狀況變化，試圖了解青年人口移動與社會流動性的關聯。

研究結果顯示，從地方（指非首爾地區的外縣市）移居首爾等首都圈地區的青年，平均收入確實高於未移居者。不過OECD指出，這種「移居首爾帶來收入提升」的效果正在逐漸減弱，代表即使收入增加，青年想要達到比父母更好的生活水準，難度也比過去更高。

▲首爾住房成本與房價不斷飆升。（示意圖／VCG）

OECD在報告表示，「由於頂尖大學競爭激烈，以及優質工作機會不足，青年持續向首都圈移動。但最新研究顯示，移居首都圈已不再像過去一樣，是條保證通往繁榮的道路！」

報告進一步指出，1981年至1990年出生、屬於較年輕世代的首都圈移居者，其階層流動效果更加明顯下降。在過去，許多青年族群期盼，「只要上首爾就能改變人生」；然而，如今受到首都圈高房價、高生活成本與就業競爭等因素影響，階層移動的效果正逐漸降低。

OECD也發現，地方青年是否能前往首都圈，與父母的收入條件存在高度關聯。由於首爾居住成本高昂，家庭經濟能力較弱的青年，即使具備相關能力，也可能會因無力負擔房租、生活費用與教育成本，而難以進入首都圈就學或就業。

▲南韓首爾市江南區大峙洞補習班林立。（資料照／VCG）

即便低收入家庭青年成功赴首爾發展，但若缺乏父母經濟支援，維持首都圈生活仍相當艱難。OECD認為，這將進一步降低社會階層流動機會，使家庭背景對青年未來發展產生更大影響。

OECD點名，住房成本高昂為阻礙地方青年進入首都圈發展的主要因素。分析發現，韓國中位數收入家庭在首爾能負擔購買的住宅比例，從2012年的32%，至2025年後大幅下降至7%，顯示房價壓力已成為青年發展的重要門檻。

OECD警告，韓國首都圈集中現象若持續擴大，地方可能面臨人口減少、勞動力不足與地方經濟萎縮等問題。對此，OECD建議南韓政府，必須改善地方就業與教育環境，同時強化交通與數位基礎建設，讓青年不必只能依靠前往首都圈尋找發展機會。