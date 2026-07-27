中國沙漠驚現「台灣總統府」！衛星曝共軍演練攻台　複製美日基地

▲位於台北博愛特區的總統府，被視為台灣的行政中心。（圖／記者呂佳賢攝）

記者羅翊宬／綜合報導

美媒《商業內幕》（Business Insider）揭露，衛星影像不斷顯示，中國解放軍近年在內蒙古等地軍事訓練區建造多處台灣、美軍與日本重要軍事目標的等比例模型，包括台灣總統府、博愛特區、蘇澳海軍基地，以及日本橫須賀海軍基地等，搭配飛彈實彈測試與部隊演練，就連專家都認為相關訓練規模「前所未有」。

沙漠建造多國目標模型 模擬攻台情境



《商業內幕》引述衛星影像分析，中國在廣大沙漠地區打造多種軍事與政府設施複製品，涵蓋美國軍艦、戰機、海外基地，以及台灣政府建築。

地理情報研究機構The Intel Lab研究員西蒙（Damien Symon）指出，這些模型的精準程度顯示，中國並非進行一般性軍事建設，而是「高度針對特定對手」。中國解放軍利用這些模型測試長程武器能力，並結合人工智慧（AI）系統進行戰場模擬，為可能的台海衝突做準備。

國際防務情報機構詹氏公司（Janes）首席衛星影像分析師奧康納（Sean O'Connor）表示，中國內部打造台灣政府建築物複製品，是為了讓部隊能在「彷彿身處台北」的環境下接受訓練。

▲中國在內蒙古的沙漠，打造一座街道與建築激似博愛特區的街區。（圖／翻攝自YouTube）

複製台灣總統府與博愛特區 解放軍演練攻入台北核心



中國針對台灣政治核心區域進行模擬。衛星影像顯示，內蒙古有兩處設施模仿台北市中心博愛特區，包括總統府、外交部與司法機關等重要政府建築。其中一處位於朱日和訓練基地，可追溯至2014年，主要重現建築物外觀。中國官方過去也曾發布演習畫面，顯示解放軍士兵在總統府模型附近進行攻擊訓練。

另一處較新的模型則更注重街道布局，道路角度與街廓規模皆仿照台北市區環境。

新美國安全中心高級研究員、前美國海軍潛艦指揮官舒加特（Thomas Shugart）認為，這類設施極可能用於「預演」，讓中國地面部隊練習占領特定政府建築。他指出，中國透過展示這些模型，也是在向美國、日本與台灣傳遞軍事訊號。

蘇澳基地也被複製 曾進行飛彈實彈測試

中國也打造台灣蘇澳海軍基地模型。該基地位於台灣東北部的宜蘭縣，儘管不是台灣規模最大的海軍基地，但因位於東部海岸、背靠山脈，具有重要戰略位置。衛星影像顯示，蘇澳模型在2022年初曾進行實彈測試，一枚飛彈擊中部分碼頭設施，並摧毀一處可能用於測試飛彈尋標器的黑色拱形模型。

曾駐紮蘇澳的前台灣海軍軍官、艦長呂禮詩指出，中國選擇模擬蘇澳，可能與其攻擊難度有關。由於基地位於台灣東側，飛彈若從中國方向發射，必須考量山脈地形影響，因此需要透過訓練掌握特定攻擊角度。

西蒙表示，這些飛彈測試並非短距離展示，而是從數公里外發射後命中目標，「顯示中國具備可靠的長程打擊能力」。

▲宜蘭蘇澳海軍中正基地。（圖／記者屠惠剛攝）

瞄準美日基地 橫須賀成模擬攻擊目標



衛星影像揭露，中國打造出日本橫須賀海軍基地實體模型。該基地是美國海軍在日本的重要據點，長期部署大量美軍兵力，也是美軍因應台海情勢可能使用的重要基地之一。

前台灣海軍中校呂禮詩表示，橫須賀基地若遭遇台海危機，很可能被納入美軍行動範圍，因此中國將其列為模擬目標，可能是為了進行「反介入/區域拒止」演練。舒加特則分析，從衛星影像中可見模擬基地附近存在疑似飛彈攻擊造成的彈坑，部分船艦模型也呈現受損狀態。

報導指出，中國可能利用這些模型測試包括鷹擊-21（YJ-21）、鷹擊-17（YJ-17）極音速反艦飛彈，以及東風-27（DF-27）彈道飛彈等武器系統。

各國針對潛在敵人進行情境訓練並非罕見案例，但前印度海軍少將卡納（Monty Khanna）警告，「中國目前建造模型的種類與規模，已達『前所未有』程度。」