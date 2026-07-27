伊朗最高領袖重申支持真主黨　「除了聖戰抵抗別無他路」

▲伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）26日重申對黎巴嫩真主黨的堅定支持，向美以喊話要求以色列完全且無條件停止對黎巴嫩的軍事攻擊，並稱世界各國已對美國政府與以色列的暴政與壓迫感到厭倦，「除了聖戰與抵抗之外，沒有其他道路可走」。

安納杜魯新聞社報導，穆吉塔巴透過社群平台X發文回應真主黨秘書長及成員先前遞交的效忠信，稱伊朗已把維護黎巴嫩領土完整以及「絕對、無條件終止猶太復國主義政權的侵略」，列為結束美國所強加戰爭之任何協議的首要條件。

穆吉塔巴還形容，真主黨是抵抗以色列襲擊的堅不可摧磐石，並批評美國與以色列兩國是生命與世代的毀滅者，聲稱世界各國已對其暴政感到厭倦，「除了聖戰與抵抗之外，沒有其他道路可走」。

根據黎巴嫩官方數據，自3月2日以來，以色列的攻擊行動已造成當地4330人死亡、1萬2236人受傷。

雖然黎以雙方於6月26日在美國斡旋下簽署框架協定，規定以軍分階段撤出占領區，但協定未訂定具體時間表。此外撤軍進程的完成與黎巴嫩軍隊在以軍撤出地區全面承擔安全責任，以及包括真主黨在內的非國家武裝團體解除武裝等條件相連結。

以色列持續占領黎巴嫩南部部分地區，其中一些地區已被占領數十年，另一些則是在2023年10月至2024年11月的戰爭期間所占領。