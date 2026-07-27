愛犬走失5年找到了！離家逾1000公里　感人團聚一幕曝光

▲女子時隔5年終於和愛犬重逢。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

美國內布拉斯加州一隻名為「Chong」的狗在走失5年之後，在離家約642英里（約1033公里）外的卡車休息站被尋獲。經過漫長等待，飼主一家終於與愛犬重聚，感人過程也激勵了許多同樣在尋找走失寵物的家庭。

走失5年 愛犬驚喜現身

紐約郵報報導，Chong是在2021年離開家中走失，飼主賈克曼（Inmaculada Jackman）稱，雖然全家人對於這狀況感到心碎不已，但多年來從未放棄尋找，甚至會開車繞行、四處轉轉，只盼能見到牠的身影。

時隔5年，朋友傳了一則貼文給賈克曼，內容是Chong在印第安納州一處卡車休息站後方，距離賈克曼的家足足有642英里（約1033公里）遠。

賈克曼隨即聯繫亨德里克斯郡動物庇護所（Hendricks County Animal Shelter），卻得知在Chong走失的這些年期間，有人替牠植入晶片。工作人員告知賈克曼，目前已聯繫幫Chong植入晶片的人前來領回，不過對方若在3天內未回應，原主人就能重新領養。

溫馨重逢 飼主呼籲永遠別放棄

在等待期過後，對方始終沒有回應，因此賈克曼終於能把Chong領回。庇護所拍攝的畫面顯示，Chong在與賈克曼闊別五年後重逢時，起初有些困惑，但很快就依偎在飼主身邊撒嬌、開心吠叫。

賈克曼也直言，希望這次的團聚重逢能為其他遇到寵物走失的家庭帶來力量，「永遠不要放棄希望，都已經5年了，我們找到牠了」。