性侵女童後殺妻！上海「萬人迷外師」竟是通緝犯　潛逃21年引渡

▲ 現年54歲的海爾斯名列15大通緝要犯多年。（圖／翻攝自usmarshals.gov）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國南卡羅來納州前警官海爾斯（Daniel William Hiers）面臨謀殺及性侵兒童等重罪指控，搖身成為大學外語教師逃亡中國，時隔21年後被引渡回國。美國聯邦法警局（U.S. Marshals Service）23日宣布，海爾斯已於22日在上海浦東國際機場被正式移交美方，由聯邦執法官員押解返回南卡。

性侵女童數月 候審期間殺妻潛逃

綜合CBS等美媒，案發於2004年，當時32歲的海爾斯以空手道教練身份與一名單親媽媽交往，卻將毒手伸向對方年僅10歲的女兒，施以長達數月的性侵與性虐待，同年11月被北查爾斯頓警方逮捕，當時被控對16歲以下未成年人實施猥褻行為，而他繳交保釋金後獲釋候審。

他原定2005年3月15日出庭卻未出現，警方趕赴其住所後，發現他24歲的妻子盧迪米拉（Ludimila）在睡夢中遭人朝腦後開槍射殺，床單浸滿鮮血，當局認定是海爾斯畏罪潛逃前親手殺害妻子滅口，同年6月他被列入美國法警局「15大通緝要犯」名單。

偽造身份藏身上海 被學生認出破功

此後這起事件成為懸案長達十幾年，期間海爾斯持偽造身份文件潛入中國，化名「David Williams」擔任上海華東師範大學英語教師，靠著金髮藍眼的外形與風趣談吐，大受學生歡迎，私生活卻極其混亂。

直到2018年，曾是他學生的王姓女子移居美國後，無意間在法警局網站認出這名「人氣外師」竟是被通緝多年的重罪犯，在微博公開揭發後消息迅速引發熱議，上海警方於同年9月將海爾斯拘押。但美中之間並無正式引渡條約，案件陷入多年司法僵局，直到今年才完成移交程序。

美中多部門攜手 美法警：意義重大

美國法警局局長塞拉爾塔（Gadyaces S. Serralta）聲明表示，「海爾斯身為執法人員，卻以最惡劣的方式辜負公眾的信任，他能夠回到南卡受審一事意義重大。」此次行動由中國公安部、美國國務院外交安全局、司法部國際事務辦公室及聯邦調查局（FBI）合力完成。