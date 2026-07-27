川普原傾向大規模開轟伊朗！　美軍曝關鍵理由：轟炸已近極限

▲美軍中央司令部司令古柏。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國暫緩轟炸伊朗，2名知情人士透露，美國中東地區最高軍事指揮官、美軍中央司令部（CENTCOM）司令古柏（Bradley Cooper）已建議停止針對荷莫茲海峽周邊的轟炸行動，理由是該行動已達到效果極限。

Axios報導，川普近期下令軍方停火，不再對伊朗南部沿岸及荷莫茲海峽地區的伊朗目標發動攻擊，而這項決定是在與高層幕僚及軍事官員會面後所做出。消息人士稱，在會議前幾天，川普原本傾向恢復大規模軍事行動，但他的想法在23日晚間開始出現轉變，並於24日確定暫緩轟炸。

報導稱，古柏與其他幕僚的建議影響川普24日暫緩打擊伊朗的決定，這也意味著軍方與文職顧問都承認，軍事行動、尤其是空中打擊行動所能達成的目標存在限制。

消息人士透露，古柏已向五角大廈、參謀首長聯席會議及白宮提出他對未來行動方向的建議。古柏表示，過去2周在荷莫茲海峽地區的攻擊行動已大幅削弱伊朗攻擊船隻的能力，原先鎖定的轟炸目標已幾乎全數完成，下一步可能的行動是恢復大規模作戰行動，完成美軍在史詩怒火行動指定但尚未打擊的20%目標，在沒有決定恢復大規模作戰行動的情況下，繼續進行轟炸意義不大。

當前的美國與伊朗情勢處於「以靜制靜」局面，雙方均暫停攻擊行動。美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）表示，雖然川普保留所有選項，但同時也給予伊朗談判空間，美伊雙方各層級的談判仍持續進行中。

伊朗與阿曼仍在協商重新開放荷莫茲海峽的新安排，目標是讓船隻得以通行且不再遭受攻擊。目前尚不清楚，若兩國達成協議，川普是否會接受，若協議未能成立，戰事恐將再度升級。