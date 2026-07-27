緬懷「抗美援朝」？金正恩攜妻女參謁韓戰烈士陵　改善對中國關係

▲北韓最高領導人金正恩與妻子李雪主、女兒金主愛參謁祖國解放戰爭參戰烈士墓、大城山革命烈士陵園、中國人民志願軍烈士陵園。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

為了紀念《朝鮮停戰協定》簽署73週年，北韓（朝鮮）最高領導人金正恩前往多處烈士陵園參謁，強調朝鮮戰爭（韓戰）是「偉大勝利」，同時藉由參拜中國人民志願軍烈士陵園，凸顯近來逐漸回暖的朝中關係。另外，金正恩的女兒金主愛也陪同出席，這是她時隔52天再度公開亮相。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓將7月27日指定為「戰勝節」，以作為北韓主導韓戰勝利的官方敘事。金正恩昨（26）日造訪祖國解放戰爭參戰烈士墓、大城山革命烈士陵園，以及位於平安南道檜倉郡的中國人民志願軍烈士陵園。

其中，祖國解放戰爭參戰烈士墓被視為北韓紀念韓戰參戰軍人的主要場所。金正恩在現場接見參戰老兵並致意，隨後參觀墓地，藉此強調軍人犧牲精神與政權正統性。

金正恩在談及韓戰時宣稱，「這場戰爭是新生朝鮮（北韓）對抗帝國主義首腦美國及其追隨勢力的戰爭。朝鮮不僅守護了國家尊嚴與自主權，也維護了世界和平與安全。他更反覆強調北韓在這場戰爭奪勝，「是最令人驚嘆的勝利、不朽的英雄史詩！」

南韓《韓聯社》指出，北韓長期將停戰協定簽署日7月27日稱為「祖國解放戰爭勝利日」，與國際社會普遍使用的「停戰紀念日」不同。金正恩此次再度強調戰爭勝利論述，被外界視為意在強化國內團結與凝聚力，並向年輕世代灌輸對政權與革命傳統的忠誠。

此外，金正恩也前往大城山革命烈士陵園，向抗日游擊隊與早期革命人士致敬，包括金策、姜健、崔賢等北韓第一代革命人物墓地。他表示，前輩們對領袖的「絕對忠誠」以及貫徹革命任務的精神，已成為1950年代保衛國家的重要思想資產。

另外，金正恩此次行程也特別安排參拜中國人民志願軍烈士陵園，並向中國前領導人毛澤東戰死的長子毛岸英墓地致意。該陵園安葬包括毛岸英在內等134名中國人民志願軍遺骸。

北韓官媒在報導大篇幅介紹此行，稱中國人民志願軍在最艱難的歷史時期，以犧牲精神支援北韓，其精神成為「朝中友誼的基石」。報導內容顯示，北韓此次刻意突出中國抗美援朝的歷史，釋放出朝中雙方關係改善的訊號。

相較之下，去年停戰協定紀念日期間，朝中關係一度被外界認為較為疏遠，當時北韓官媒僅簡短報導金正恩參謁紀念中國人民志願軍的「友誼塔」。

此次活動中，多名北韓高層官員陪同，包括朝鮮勞動黨書記趙甬元、朝鮮勞動黨中央委員會書記兼國際部長金成男、朝鮮勞動黨中央委員會書記兼勤勞團體部長朱昌日，以及外務相崔善姬、國防相努光鐵、北韓國防省顧問朴正天等核心幹部，顯示北韓官方高度重視這場紀念活動。

北韓官媒公開照片也顯示，金正恩的女兒金主愛、金正恩的妻子李雪主陪同出席。距離上一次金主愛參加公開活動是52天以前，當時她於6月4日出席5000噸級新型驅逐艦「姜健號」試航。