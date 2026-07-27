東協論壇重申無核化　金與正嗆「愚蠢妄想」：北韓持續升級核武庫

▲金與正再度砲火全開。（資料照／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨總務部長金與正強烈抨擊東協區域論壇（ARF）發表的主席聲明，強調反對聲明再次提及「朝鮮半島完全無核化」。她宣稱，北韓將會持續更新核武庫、且不會有任何片段停滯，強調北韓作為擁核國家的地位已是最終且不可逆，任何外界施壓或期待都無法改變現況。

金與正今（27）日上午透過北韓官媒《朝中社》發表談話，痛批ARF的聲明不斷重提朝鮮半島（韓半島）完全無核化的老掉牙論調顯得極為可悲，「各國無視朝鮮民主主義人民共和國（北韓）的憲法、追隨美國所鼓吹的無核化論調，展現出露骨的敵對態度，對此我強烈表達不滿，以極為嚴正的手段堅決地譴責。」

金與正進一步表示，「至今仍執著於朝鮮半島（韓半島）無核化，是戰略思維與邏輯的失敗，也是愚昧且愚蠢的癡心妄想」。她強調，無論是外部勢力如何發言或者抱持何種期盼，都不可能改變現實局勢。

金與正最後重申，核嚇阻力量是維護國家主權的最終盾牌，也是守護國家主權的最高保障，「我國（北韓）作為負責任的擁核國家，保障力量均衡與地緣政治穩定，朝鮮民主主義人民共和國（北韓）的地位與存在意義已屬最終且不可逆。」

▲各國外長出席東協區域論壇（ARF）。（圖／路透）

根據韓媒《韓國日報》，東協區域論壇（ARF）在菲律賓首都馬尼拉召開，並於25日發表主席聲明，與會的印太地區各國外長對近期韓半島（朝鮮半島）局勢表達高度關切，聲明重申為了實現韓半島永久和平與穩定，應推動所有相關國家重啟和平對話，以達成韓半島完全無核化。

ARF主席聲明同時指出，對於北韓持續發展核武與彈道飛彈計畫、違反聯合國安理會決議表達「嚴重憂慮」，認為相關行動已對區域和平穩定構成威脅，呼籲各方全面履行安理會相關決議。

據悉，今年ARF主席聲明了除延續去年提及的「韓半島完全無核化」以外，還新增「以和平方式」（in a peaceful manner）推動無核化的表述。報導分析，此舉被視為了避免進一步刺激北韓，同時反映出南韓政府希望透過對話改善南北韓關係的立場。

本屆ARF共有南韓、美國、日本、中國、俄羅斯等20餘國與會，北韓則是繼去年以後，連續2年缺席會議。ARF聲明最後強調，國際社會將持續致力關注，透過和平方式實現韓半島（朝鮮半島）完全無核化。