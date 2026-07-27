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人類能活多久？　研究揭「壽命極限」驚人數字：超過600歲

▲▼ 老人,高齡者,聽音樂,聽歌,耳機。（示意圖／VCG）

▲ 即便醫療可克服多數老化問題，體細胞突變仍難以避免。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

人類壽命究竟有沒有極限？俄羅斯科學家最新研究給出一個驚人答案。若未來醫療技術能克服大多數老化問題，理論上人類平均可活到150至190歲，部分極端模型甚至推算出627歲的上限。

根據《每日郵報》，這支來自俄羅斯斯科爾科沃科技學院（Skolkovo Institute of Science and Technology）的研究團隊原先並非為了算出壽命極限而展開研究，而是試圖量化各種老化機制對人體的影響程度，研究過程中發現有一項老化過程幾乎無法避免，也就是「體細胞突變」的持續累積。

DNA錯誤年年疊加　體細胞突變成長壽最大障礙

所謂體細胞突變是指細胞每次分裂時，DNA複製過程中產生的微小錯誤。人體雖具備一定的修復能力，但這套機制並不完美，錯誤會隨年齡逐漸堆疊。部分突變可能誘發癌症，即便醫療技術日後能有效抑制癌症，突變本身若累積到一定程度，仍會侵蝕細胞功能，最終導致器官衰竭。

研究主要作者克里烏科夫（Dmitrii Kriukov）說明，「我們建立一套完全由體細胞突變驅動的人類老化模型，估算這個過程如何透過耗損各組織細胞，影響個體壽命。」

器官承受突變能力懸殊　心臟大腦細胞難再生

研究也指出，不同組織對突變的承受能力差異顯著。皮膚與肝臟細胞能持續以新細胞替換老化細胞，更新能力較強；心臟與大腦的細胞則幾乎無法再生，突變只會隨時間不斷堆積。

科技創業家強森（Bryan Johnson）每年砸下約200萬美元抗老，宣稱「我們可能是第一個不死的世代」，但這份研究結果表明，透過醫學手段追求永生仍可能是一條死路。

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