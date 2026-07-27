離譜房東！陽台擺張床當房間　不到1.3坪「月租2.2萬」網看傻

▲ 房東把陽台當房間出租。（圖／翻攝自Reddit）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大溫哥華一則租屋廣告引發網友熱議，租賃仲介公司GoTwo Prime Living近日在Facebook Marketplace刊登一則租屋廣告，房東竟在公寓陽台擺放簡單家具便對外出租，月租達980加幣（約2.2萬台幣），被網友轉貼至Reddit論壇後累積7萬讚和超過4000則留言。

照片中明顯可見，這間標榜「私人房間」的出租房根本算不上房間而是公寓陽台，四面環繞落地窗，空間約僅45平方英尺（約1.26坪），僅塞得下一張單人床、床架、床頭燈和一組桌椅，幾乎沒有空間轉身。

廣告中強調，該房源「附傢俱、坐落市中心黃金地段」，還特別點名「非常適合學生與年輕專業人士」，預計8月1日起可入住。

這則廣告一度登上Reddit熱門頁面，網友紛紛批評，「想像一下，每個月花近千加幣租一個陽台」、「把『私人』放進標題真是絕了」、「這世界的貪婪讓人心寒」。

也有自稱住在溫哥華的用戶直指，類似手法早已屢見不鮮，「這種廣告有好幾百則，多半針對國際學生或新移民」，藉此哄抬租屋平台的演算法排名。

不過Reddit貼文爆紅後不久，這則廣告便從Facebook Marketplace下架，目前不清楚是因已順利租出或業者察覺輿論壓力後撤除。