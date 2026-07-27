轟伊朗13天突喊卡！　CNN：范斯、美軍最高將領憂戰事升級

▲ 范斯與川普。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍連續近2周對伊朗實施空襲後，24日晚間首度停歇，國防部消息人士證實，這類行動現已「暫停」。CNN披露，當天副總統范斯（JD Vance）與參謀長聯席會議主席凱恩上將（Dan Caine）當天在白宮高層會議中，雙雙對進一步升級軍事行動表達疑慮。

知情人士指出，凱恩在會中提出對美軍彈藥庫存及其他潛在負面影響的憂慮。他告訴川普，軍方有能力採取現有選項並取得成功，但同時須審慎評估可能的後果。

白宮高層憂慮：平民傷亡、難民潮、區域衝突

2名消息人士均表示，彈藥儲備只是會中提及的眾多隱憂之一，此外還包括可能造成伊朗境內大量平民傷亡、引發難民危機、伊朗反撲波斯灣周邊能源與海水淡化設施，以及引爆更大範圍區域衝突。

川普本周曾揚言轟炸道路、橋梁與發電廠等民用基礎設施，可能構成戰爭罪。知情人士稱，會中有人對此警告川普，此舉可能導致大量伊朗人民死亡，還有更多人將面臨斷電斷糧的困境。

顧問示警二、三階效應 建議川普審慎權衡

與會的多數顧問表示，若川普下令升級行動，美軍確實能造成毀滅性打擊，但普遍建議總統應將「二階與三階效應」納入考量。

目前尚不清楚美軍連續2晚暫停空襲是否出於對武器儲備的憂慮或局勢升級相關警告。但美國駐聯合國大使沃爾茲（Mike Waltz）26日坦言，美軍庫存困境部分源於軍援烏克蘭，「我們接手時情況十分棘手，大量彈藥已移交烏克蘭，另有許多在對青年運動的行動中消耗殆盡。」

民主黨批評輕率開戰 白宮強調外交優先

民主黨人則藉機批評川普政府輕率捲入戰爭，聯邦參議員范赫倫（Chris Van Hollen）26日砲轟，「我們本不該捲入這場毫無意義的戰爭，現在更應立刻結束它。」

白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）聲明強調，川普始終傾向以外交途徑解決爭端，但若伊朗持續在荷莫茲海峽進行恐怖活動或攻擊盟友，他將保留所有選項，同時警告伊朗若繼續拒絕談判，「他們清楚後果。」