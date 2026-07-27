內閣「支持率剩57%」上任後最低！　高市早苗回應：不知道原因

▲高市早苗內閣支持率持續下跌。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本《讀賣新聞》24日至26日進行的最新全國民調顯示，高市早苗內閣的支持率急遽下滑至57%，相較於6月上一次調查的69%，下滑12個百分點，創下自2025年10月內閣成立以來的最低紀錄。分析指出，高市首相對於《皇室典範》修正案等重大法案與政策說明不足，加上民眾對長期物價飛漲的強烈不滿，是導致支持率下跌的主因。

支持率首度跌破6成！62%民眾批高市首相「說明不足」

高市早苗內閣自上任以來，支持率一直維持在60%至70%，但本次調查卻首次跌破6成大關，跌至57%；反觀不支持率則大幅上升13個百分點，達到34%，上一次為21%。

針對《皇室典範》修法等重大法案與政策，被問及「是否認為首相已向國民做出充分說明」時，高達62%的受訪者表示「不認為」，遠超過「認同」的29%，顯示出民眾對政府決策過程與說明的強烈不信任感。

71%人不滿抗通膨表現！自民黨支持率同步下跌

在民生經濟方面，民眾對政府應對物價飛漲的表現感到相當不滿。高達71%的受訪者對政府的物價對策給予「不滿意」的負面評價，較上次調查的56%暴增15個百分點；而表示「滿意」者僅剩21%，上次為35%。

受內閣支持率暴跌影響，執政黨自民黨的政黨支持率也由39%下挫至31%。其餘政黨支持率分別為：參政黨5%、國民民主黨3%、立憲民主黨3%、日本維新之會3%、共產黨3%。此外，無黨派色彩的中間選民比例則上升6個百分點，達到39%。