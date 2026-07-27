民主剛果伊波拉「3200確診、1405死」！疫情失控　醫護沒薪水罷工

▲剛果民主共和國爆發嚴重伊波拉疫情。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

剛果民主共和國伊波拉疫情持續擴大，根據民主剛果政府26日發布的最新官方數據顯示，全國累計確診病例已飆升至3200例，其中包含1405例死亡。如今當地的伊波拉確診人數與死亡病例正在以前所未有的速度增長，蔓延速度已使其成為歷史上「傳播最快」的流行病。

擴散速度創歷史新高！無特效藥、無疫苗可預防

根據《路透社》報導，這波疫情目前已蔓延至剛果國內的5個省份，病例數與死亡人數以史無前例的速度急劇攀升。更令人擔憂的是，本次引發疫情的是「邦迪布焦病毒株（Bundibugyo strain）」，目前全球尚無針對該病毒株的核准疫苗或特定特效藥物可供治療。

為了防堵疫情擴大，英國牛津大學疫苗小組（University of Oxford’s Vaccine Group）24日表示，一名志願者已接受了針對該病毒株快速研發的實驗性疫苗首劑施打。

▲剛果民主共和國伊波拉死亡人數超過1400人。（圖／路透）



武裝衝突加上醫護罷工！防疫與醫療體系瀕臨崩潰

除了病毒本身兇猛外，嚴重的地緣政治與內部問題更讓防疫雪上加霜。由於疫情爆發的核心區域位於剛果東部，該地區目前正處於嚴重的武裝衝突之中，導致防疫人員難以順利推進阻斷傳播鏈。

另一方面，位於疫情重災區布尼亞（Bunia）的一家伊波拉治療中心，約100名一線醫護人員因長期未領到績效獎金，於近日發起集體罷工，導致對染疫患者的護理與治療作業嚴重中斷，使得當地的醫療救援體系幾乎陷入癱瘓。