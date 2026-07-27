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57歲台灣女遊客「攻頂富士山」突失去意識！　山難救援隊緊急出動

▲▼日本富士山。（圖／達志影像／美聯社）

▲有台灣籍登山客在登頂富士山後失去意識。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本富士山發生台灣遊客因身體不適被救援隊送醫的事件，一名來自台灣的57歲女性登山客26日晚間在山頂的登山小屋休息時，突然失去意識。日本警方獲報後立即出動山難救助隊，並調派專用的「緊急履帶車」（緊急ブルドーザー）將該名女性從山頂載運至5合目，於深夜移交給救護隊送往醫院救治。

根據《靜岡電視台》報導，該名57歲的台灣籍女性登山客，26日與姊妹等家人一同參加旅行團前往富士山。一行人26日上午9時自富士宮口開始登山，並於下午5時30分左右順利抵達山頂。不料在山頂的登山小屋進行休息時，該名女性突然身體不適，隨後反覆失去意識。

山頂登山小屋的負責人下午6時撥打110報案，接獲報案後，靜岡縣警察山難救助隊迅速展開救助行動。由於山頂地勢陡峭且天色已暗，救援人員動用了載運物資與救援專用的履帶車，深夜將該名台灣女性從山頂一路載到5合目。

晚間11時左右，載運女性的履帶車順利抵達富士宮口5合目，並成功將人移交給接應的消防救護隊送往醫院搶救。據悉，該女性在送醫過程中仍反覆失去意識。

對此，日本警方特別呼籲，進行富士登山時務必做好萬全的裝備與身體狀況準備；若在開始登山前感到些許身體不適，或是對天候狀況感到不安，請務必果斷取消或中止登山，以免在山上發生意外。

 
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