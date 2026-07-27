新鮮泡沫是假的！黑心業者牛奶加洗衣精流入市面　印度急銷毀

▲印度食品藥物管理局（FDA）獲報馬哈拉什特拉邦市面販售牛奶有問題，抽查檢驗出多間廠商的牛奶竟含有洗滌劑成分。（示意圖與本文無關／Pixabay）

圖文／CTWANT

印度馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）爆出嚴重食安問題，食品藥物管理局（FDA）實驗室調查發現，當地有不肖業者在牛奶中摻入洗衣精、尿素等化學物質，以製造新鮮濃稠與綿密泡沫的假象，再將「加料」牛奶高價出售，嚴重威脅民眾健康。目前當局已大規模查扣並銷毀問題牛奶，並持續對市售牛奶抽驗及稽查相關食品工廠。

根據外媒《新德里電視台》（NDTV）報導，印度食品藥物管理局（FDA）獲報馬哈拉什特拉邦市面販售牛奶有問題，抽查檢驗出多間廠商的牛奶竟含有洗滌劑成分。執法人員指出，不肖業者之所以添加化學洗劑，主因是為了製造持久的濃密泡沫，能完美仿造鮮乳倒入容器時的自然奶泡，再藉此掩蓋稀釋品質，並誤導消費者購買。

有醫學專家警告，洗滌劑通常含有氫氧化鈉等有害化學物質，民眾誤食可能引發嘔吐、腹瀉及腸胃潰瘍，化學毒素進入血液後更會損害肝腎功能。特別是兒童要小心，他們的器官發育尚未成熟，長期飲用恐對其身心發展造成不可逆的傷害。

報導中透露，在隨機觀察的化學檢驗中，多數樣品均未通過測試。技術人員利用溴甲酚紫指示劑進行檢測時，樣品迅速轉為紫色，證實含有洗潔劑或合成奶成分；為增加奶水濃稠度所添加的澱粉，經碘液測試後呈藍黑色；用來虛報蛋白質含量的尿素，則使試劑呈現黃色。此外，部分樣本甚至被驗出含有防腐用的福馬林，以及利用乳脂計測出的嚴重摻水現象。

面對猖獗的劣質乳品，當局近期展開跨區稽查行動，執法人員日前在拉圖爾（Latur）查獲約7500公升加料牛奶及大批違禁粉末；隨後又於索拉普爾（Solapur）銷毀高達3.75萬公升、市值近150萬盧比（約新台幣50萬元）的加料牛奶。稽查同時揭露部分乳牛場衛生極度堪憂，不僅儲存區牆面發黴，更缺乏防鼠防蟲措施與車輛清潔紀錄。

雖然執法單位的強硬手段獲得廣泛讚譽，但強制推行的監管新規也引發部分攤商反彈。因當局要求全面禁止散裝零售、一律改為袋裝販售，導致孟買小型業者群起抗議；業者代表前往FDA總部陳情時表示，散裝鮮奶保存期限極短且每日運送量龐大，在缺乏包裝設備與物流緩衝的情況下，要求店家一夜之間轉型並不切實際。

目前印度執法機關與零售業者之間的爭議仍未平息，商家呼籲政府應提供合理的轉換期限與設備資助，而非只祭出重罰。

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