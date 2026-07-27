美周末2天未空襲　伊朗宣布暫停報復

▲美軍暫停空襲伊朗。（圖為此前空襲畫面／路透）



記者張靖榕／綜合報導

一名伊朗高層官員表示，只要美國停止對伊朗發動攻擊，德黑蘭也將同步停止軍事行動。就在美國總統川普下令暫停空襲之際，美伊雙方已連續兩天未再發動新一輪攻擊，為持續13天的軍事衝突帶來短暫降溫。

路透社報導，在美軍連續13個夜晚對伊朗發動空襲後，美國國防部於24日晚間暫停轟炸行動，周末均未再對伊朗發動攻擊。伊朗過去每逢美軍夜間空襲後，都會攻擊駐有美軍基地的鄰近國家作為報復，但截至目前也已連續2天未採取軍事行動。

這名要求匿名的伊朗高層官員表示，德黑蘭立場仍是「攻擊換攻擊」，「只要攻擊停止，伊朗也會停止行動，這項訊息已經傳達給美國。」

美國駐聯合國大使沃爾茲（Mike Waltz）接受福斯新聞等美國媒體訪問時表示，川普決定暫停空襲，是為了替外交談判保留更多空間。「他正在給談判一些空間，讓它有一點喘息機會。」但並未透露更多細節。

一名美國官員透露，美軍近兩周持續轟炸伊朗，主要目的是嚇阻伊朗威脅荷莫茲海峽航運安全。不過，原先規劃的攻擊目標大多已完成打擊，因此可供攻擊的預定目標已所剩無幾。

這名官員指出，恢復大規模軍事行動仍是選項之一，但參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）私下向川普示警，若重啟大規模空襲，恐進一步消耗美軍彈藥庫存，包括部署於中東地區防空系統使用的攔截飛彈。凱恩辦公室及美軍中央司令部均拒絕對相關內容置評。

沃爾茲接受NBC節目《Meet the Press》訪問時則表示，美軍目前「擁有所需的一切」，但也指出，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）接任時，面對的是「彈藥庫存已被耗損」的局面。

不過，上述伊朗官員表示，德黑蘭對川普暫停空襲的決定並不抱持太大期待，認為這未必代表美方談判立場出現重大改變，「相較於樂觀，更多的是懷疑。普遍看法認為，這次停火只是戰術性的，而非真正改變立場。伊朗已經從美國所謂的欺騙中累積太多慘痛經驗。」