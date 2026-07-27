怪物級野火釀「火積雲」　法國、西班牙撤32.5萬人

▲法國野火。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

野火26日持續肆虐法國與西班牙，大火吞噬大片森林、迫使村落居民撤離，兩國累計已有超過32萬5000人被迫離開家園。消防人員正全力控制綿延數公里的火線，這場災情已成為兩國和平時期最嚴重的森林火災之一。

法新社報導，法國西南部及西班牙馬德里附近的森林大火已延燒多日。法國消防員全國聯合會（FNSPF）表示，主要火場首次出現罕見的「火積雲」（pyrocumulonimbus），這種巨大火雲會產生強烈陣風，甚至伴隨可能引發新火點的閃電，使救災更加困難。

FNSPF發言人布羅卡迪（Eric Brocardi）表示，「這就像是大衛對決歌利亞……我們終將找到它的弱點，並在那裡展開反擊。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）已召集27日上午召開危機內閣會議，研商最新災情與應對措施。

西班牙內政部長格蘭德-馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）表示，雖然火勢仍持續蔓延，但推進速度已有所放緩。不過，東部瓦倫西亞（Valencia）附近今天再度出現新火點，已有約1萬5000名居民撤離。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）前往馬德里以西的阿維拉省（Avila）勘災時表示，「艱難時刻還在前方」，並預計明天前往瓦倫西亞視察災區。

西班牙民防與緊急服務部門首長巴爾恭內斯（Virginia Barcones）形容，阿維拉附近的火勢已達「怪物級」規模，火場周長約280公里，燃燒面積達7萬7000公頃。

為協助控制災情，歐洲聯盟其他成員國已陸續派遣滅火飛機、消防人員及相關設備支援法國與西班牙救災工作。