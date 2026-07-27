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台積電值得買！　美媒點名「3檔AI寶藏股」可長期布局

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者張靖榕／綜合報導

AI晶片股近期遭遇拋售潮，不少投資人擔心產業是否已接近高點。不過，美國投資媒體26日點名3檔值得長期布局的AI概念股，其中就有台積電，反而未將AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）列入首選，認為其市值已突破5兆美元，未來成長空間可能有限。

美媒《The Motley Fool》指出，晶片股近年大漲後估值偏高，加上企業資本支出持續攀升，引發市場對景氣循環的疑慮。不過，部分個股在修正後反而浮現長期投資價值。

Alphabet：AI布局持續擴大

Alphabet今年預計投入2050億美元發展AI，高於亞馬遜預估的2000億美元，但第二季財報依舊亮眼，營收年增24％，雲端業務大增82％，營業利益成長30％。

報導指出，Alphabet雲端累積訂單達5140億美元，AI平台Antigravity已有240萬名用戶，約9成《財富》100強企業採用Gemini Enterprise。再加上搜尋引擎、YouTube、Android等多元業務支撐，目前本益比約16倍，具投資吸引力。

亞馬遜：AI投資逐漸開花結果

亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）表示，公司晶片業務年化營收已達500億美元，躋身全球前三大。雖然市場仍擔心AI投資回收速度，但第二季營收年增17％，AWS雲端業務成長28％，創15季新高。本益比約28倍，接近近10年低檔。

台積電：AI供應鏈核心受惠者

《The Motley Fool》指出，台積電是輝達、Alphabet、亞馬遜等AI大廠的重要代工夥伴，第二季營收年增34％，營業利益率由49.6％提升至60.3％。

台積電持續擴產，包括投資美國亞利桑那州新廠，並上修今年資本支出預估，以滿足AI需求。報導認為，台積電客戶橫跨多個科技領域，不完全依賴AI熱潮，具備穩健的長期成長潛力。雖然目前本益比約29倍，但憑藉領先地位與商業模式，仍值得享有較高估值。

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