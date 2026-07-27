　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

柏林同志遊行恐攻犯遭擊斃　極端化身份背景曝光

▲柏林年度同志大遊行26日發生車輛衝撞人群事件。（圖／路透）

▲柏林年度同志大遊行26日發生車輛衝撞人群事件。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

德國柏林同志遊行汽車衝撞案造成1死29傷，警方26日在柏林西區一處小型菜園展開攻堅行動，21歲嫌犯伯勞特（Abdul Ballout）遭警方開槍擊斃。德國官方已將全案定調為伊斯蘭主義恐怖攻擊，並將持續追查是否有共犯或協助者。

柏林25日晚間發生汽車衝撞案，伯勞特涉嫌駕駛一輛白色貨車衝入柏林同志大遊行閉幕活動周邊人群，造成1名女子死亡、29人受傷，其中多人傷勢嚴重。他在衝撞後，涉嫌持利器攻擊民眾，隨後逃離現場。

柏林內政部門向德通社證實，警方當極端天傍晚在柏林斯潘道區（Spandau）一處小型菜園找到伯勞特。他藏身於父親的菜園棚屋內，警方根據其私人交友圈提供的線索追查到下落。攻堅時，伯勞特疑似持利器攻擊特警，警方隨即開槍制止，他中彈後傷重不治。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，這起案件屬於伊斯蘭主義恐怖攻擊，呼籲民眾不要因恐攻而心生畏懼，強調恐怖分子的目的就是撕裂社會，奪走德國最珍視的自由與開放生活方式。

綜合德國媒體報導，伯勞特2005年出生於柏林，具有德國國籍，家族來自黎巴嫩。他少年時期便多次涉及暴力案件，2019年因校園毆打事件首次引起執法單位注意，2020年涉搶奪他人耳機，2022年又因傷害及強盜勒索等罪名遭少年法院判刑。

近年來，伯勞特逐漸激進化，被德國安全單位列為伊斯蘭主義危險人物。官方指出，他去年企圖前往敘利亞加入極端組織「伊斯蘭國」（IS），途中在黎巴嫩遭逮捕，並因煽動宗教衝突遭判刑3個月。同年11月返回德國後，又因涉嫌準備重大危害國家安全的暴力犯罪遭羈押。

柏林檢方依「準備重大危害國家安全暴力犯罪」罪名起訴伯勞特，求處3年徒刑。不過，法院今年5月依德國少年司法制度判處他1年10個月預備緩刑，並予以釋放，同時要求接受柏林非營利組織「暴力預防網絡」（Violence Prevention Network，VPN）的去極端化輔導。

VPN執行長穆克（Thomas Mücke）接受《明鏡週刊》訪問時表示，伯勞特僅完成兩次初步晤談，工作人員認為他回答過於空泛、刻意迎合，懷疑並未真心反省，因此尚未決定正式收案，也未察覺他即將犯案的跡象。

儘管伯勞特已遭警方擊斃，德國聯邦檢察總長仍宣布接手偵辦此案，除釐清犯案經過，也將追查是否有共犯、幕後協助者，或其他極端組織涉入。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／今「下最多」全台變天　3縣市大雨特報
知名指揮家陳一夫56歲猝逝！前一天才喊：大家要健康
知名指揮家陳一夫56歲猝逝！前一天才喊：大家要健康
鄧愷威下放3A　外媒分析太空人考量牛棚調度

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台積電值得買！　美媒點名「3檔AI寶藏股」可長期布局

柏林同志遊行恐攻犯遭擊斃　極端化身份背景曝光

日中外長到底有沒有見面？他曝「中國急否認」內幕：怕被自己人罵

柏林廂型車撞遊行人群1死29傷　當局定調：伊斯蘭主義恐攻

不是AI！烏軍「後座持步槍」手動擊落俄無人機　空中爆炸畫面曝

馬斯克告白說「我愛妳」！　日女6次匯款被騙走185萬日圓

東京雨後「像蒸籠」31人中暑送醫！　日本29地區發布警戒

驅趕野象「丟煙火」遭撻伐！　泰國家公園還原真相

越南船隻南海沉沒！多人搭救生筏猛揮求救　17人仍失聯

比電影還扯！　同事變好友2年驚覺「竟是失散50年兄妹」

不是孩童！男大生「一時興起」泳渡日月潭　溺水掙扎失蹤

新北雙溪罕見規模5.6地震！　「隱沒帶發威」氣象署曝近10年僅3起

5縣市國家警報！20:36新北雙溪區規模5.6地震　最大震度3級

川普親自喊停！美軍13天來首次未空襲伊朗

板橋路邊散落美工刀片！好心女移走報警　原因竟跟颱風有關

今明天南部水氣多　未來一周又有熱帶擾動發展

一棒轟垮悍將！　威克來台3戰展怪力：只想把跑者送回來

宜蘭鬧區悍女騷擾店家、街頭咆哮！與2警扭打　遭上銬保護管束

宜蘭五結鐵皮屋大火濃煙狂竄　大批警消搶救中

北宜財貿彎2連摔！重機外拋摔車漏油　另1輛壓木屑滑進咖啡座

台積電值得買！　美媒點名「3檔AI寶藏股」可長期布局

柏林同志遊行恐攻犯遭擊斃　極端化身份背景曝光

日中外長到底有沒有見面？他曝「中國急否認」內幕：怕被自己人罵

柏林廂型車撞遊行人群1死29傷　當局定調：伊斯蘭主義恐攻

不是AI！烏軍「後座持步槍」手動擊落俄無人機　空中爆炸畫面曝

馬斯克告白說「我愛妳」！　日女6次匯款被騙走185萬日圓

東京雨後「像蒸籠」31人中暑送醫！　日本29地區發布警戒

驅趕野象「丟煙火」遭撻伐！　泰國家公園還原真相

越南船隻南海沉沒！多人搭救生筏猛揮求救　17人仍失聯

比電影還扯！　同事變好友2年驚覺「竟是失散50年兄妹」

全台唯一產「仲鎢酸銨」董座遇害有詭！　衝擊軍工、半導體產業

強又大「白海豚」颱風最快今生成　預測路徑曝

台積電值得買！　美媒點名「3檔AI寶藏股」可長期布局

把自己放回人生的優先順序　世界不會因你而停止轉動

快訊／今「下最多」全台變天　3縣市大雨特報

當AI走進大學　文憑、靈魂與民主裁判的重寫

柏林同志遊行恐攻犯遭擊斃　極端化身份背景曝光

快訊／張員瑛降臨大聯盟開球！173公分豪邁出手　IVE全員現身花旗球場

鄧愷威再下放3A　外媒分析太空人考量牛棚調度

日中外長到底有沒有見面？他曝「中國急否認」內幕：怕被自己人罵

不是孩童！男大生「一時興起」泳渡日月潭　溺水掙扎失蹤

國際熱門新聞

正妹拖3年確診黑色素瘤　擴散全身26歲病逝

日中外長陷外交羅生門　矢板明夫揭背後盤算

廂型車撞人群1死29傷　當局定調恐攻

21歲孕婦遭綁架「剖腹取嬰」拋屍！

烏軍持步槍「手動擊落」俄無人機　爆炸畫面曝

比電影還扯！　好友竟是失散50年親哥哥

馬斯克告白「我愛妳」　日女被騙走36萬

AV女優慘裝「人工肛門」！鬼畜製作人性侵出獄當網紅...引爆眾怒

台積電值得買！　美媒點名「3檔AI寶藏股」可長期布局

東京雨後「像蒸籠」31人中暑送醫！

賣透天厝改租屋！7旬夫妻直呼正確決定

丟煙火驅趕野象！　泰國家公園還原真相

柏林同志遊行恐攻犯遭擊斃　極端化身份背景曝光

大馬2少女一起翹課！陳屍廢棄公寓旁

更多熱門

相關新聞

廂型車撞人群1死29傷　當局定調恐攻

廂型車撞人群1死29傷　當局定調恐攻

德國柏林25日舉辦年度同志大遊行時發生車輛衝撞人群事件，造成1人死亡、29人受傷，部分傷者有生命危險，嫌犯目前仍在逃逸。德國警方調查後，鎖定嫌犯是21歲男子阿布杜·B（Abdul B.），阿布杜·B是恐怖組織伊斯蘭國（IS）支持者，過去曾親赴中東企圖加入該組織但沒有成功，警方正全力追緝中。

柏林遊行車輛撞人群1死17傷　德誓言嚴懲

柏林遊行車輛撞人群1死17傷　德誓言嚴懲

全球最自戀國家　中國第2名

全球最自戀國家　中國第2名

20分鐘倒1家　德「週日不上班」恐鬆動

20分鐘倒1家　德「週日不上班」恐鬆動

泰國扈從中國矮化台灣會影響免簽？　林佳龍：秉持對等互惠原則處理

泰國扈從中國矮化台灣會影響免簽？　林佳龍：秉持對等互惠原則處理

關鍵字：

德國柏林同志遊行恐攻伊斯蘭主義

讀者迴響

熱門新聞

失聯飛官辛柏毅至今未找到　妻PO白紗照告白

枋寮金屬資源老闆遭綑綁陳屍家中　初判失血過多

台鐵龍井平交道驚悚事故！民眾遭撞血肉模糊亡

H級女優認被AV救贖！吐心聲「曾覺得死了無所謂」

《百味人生》演員王凱驟逝　住處遺留藥袋

賴慧如悼王凱「殺青依舊叫我一聲媽」

快訊／藝人王凱驚傳暴斃！陳屍住家

藝人王凱猝死　鄰居察覺異狀報警

演出前失聯！台灣知名指揮家陳一夫家中猝逝

八點檔男星收詛咒私訊「走的怎不是你」

哈蘭德搭私人飛機曬愛馬仕巨包

德馨不信王凱猝逝「曝最後互動」　才叮嚀他多吃點

男手臂爆「芝麻粒紅疹」擦藥好不了！醫問職業秒揪元凶

新北雙溪5.6地震搖翻雙北！氣象署曝成因

人夫出軌超色女同事！傳訊喊：穿清涼方便動手

更多

最夯影音

更多
不是孩童！男大生「一時興起」泳渡日月潭　溺水掙扎失蹤

不是孩童！男大生「一時興起」泳渡日月潭　溺水掙扎失蹤
新北雙溪罕見規模5.6地震！　「隱沒帶發威」氣象署曝近10年僅3起

新北雙溪罕見規模5.6地震！　「隱沒帶發威」氣象署曝近10年僅3起

5縣市國家警報！20:36新北雙溪區規模5.6地震　最大震度3級

5縣市國家警報！20:36新北雙溪區規模5.6地震　最大震度3級

川普親自喊停！美軍13天來首次未空襲伊朗

川普親自喊停！美軍13天來首次未空襲伊朗

板橋路邊散落美工刀片！好心女移走報警　原因竟跟颱風有關

板橋路邊散落美工刀片！好心女移走報警　原因竟跟颱風有關

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面