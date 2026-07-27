柏林同志遊行恐攻犯遭擊斃　極端化身份背景曝光

▲柏林年度同志大遊行26日發生車輛衝撞人群事件。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

德國柏林同志遊行汽車衝撞案造成1死29傷，警方26日在柏林西區一處小型菜園展開攻堅行動，21歲嫌犯伯勞特（Abdul Ballout）遭警方開槍擊斃。德國官方已將全案定調為伊斯蘭主義恐怖攻擊，並將持續追查是否有共犯或協助者。

柏林25日晚間發生汽車衝撞案，伯勞特涉嫌駕駛一輛白色貨車衝入柏林同志大遊行閉幕活動周邊人群，造成1名女子死亡、29人受傷，其中多人傷勢嚴重。他在衝撞後，涉嫌持利器攻擊民眾，隨後逃離現場。

柏林內政部門向德通社證實，警方當極端天傍晚在柏林斯潘道區（Spandau）一處小型菜園找到伯勞特。他藏身於父親的菜園棚屋內，警方根據其私人交友圈提供的線索追查到下落。攻堅時，伯勞特疑似持利器攻擊特警，警方隨即開槍制止，他中彈後傷重不治。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，這起案件屬於伊斯蘭主義恐怖攻擊，呼籲民眾不要因恐攻而心生畏懼，強調恐怖分子的目的就是撕裂社會，奪走德國最珍視的自由與開放生活方式。

綜合德國媒體報導，伯勞特2005年出生於柏林，具有德國國籍，家族來自黎巴嫩。他少年時期便多次涉及暴力案件，2019年因校園毆打事件首次引起執法單位注意，2020年涉搶奪他人耳機，2022年又因傷害及強盜勒索等罪名遭少年法院判刑。

近年來，伯勞特逐漸激進化，被德國安全單位列為伊斯蘭主義危險人物。官方指出，他去年企圖前往敘利亞加入極端組織「伊斯蘭國」（IS），途中在黎巴嫩遭逮捕，並因煽動宗教衝突遭判刑3個月。同年11月返回德國後，又因涉嫌準備重大危害國家安全的暴力犯罪遭羈押。

柏林檢方依「準備重大危害國家安全暴力犯罪」罪名起訴伯勞特，求處3年徒刑。不過，法院今年5月依德國少年司法制度判處他1年10個月預備緩刑，並予以釋放，同時要求接受柏林非營利組織「暴力預防網絡」（Violence Prevention Network，VPN）的去極端化輔導。

VPN執行長穆克（Thomas Mücke）接受《明鏡週刊》訪問時表示，伯勞特僅完成兩次初步晤談，工作人員認為他回答過於空泛、刻意迎合，懷疑並未真心反省，因此尚未決定正式收案，也未察覺他即將犯案的跡象。

儘管伯勞特已遭警方擊斃，德國聯邦檢察總長仍宣布接手偵辦此案，除釐清犯案經過，也將追查是否有共犯、幕後協助者，或其他極端組織涉入。