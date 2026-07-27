日中外長到底有沒有見面？他曝「中國急否認」內幕：怕被自己人罵

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日中外長到底有沒有見面？矢板明夫曝「中國急否認」內幕：怕被自己人罵

▲▼日本外相茂木敏充與來訪的中國外交部長王毅會面，會後雙方仍堅持各自對釣魚台的主張。（圖／路透）

▲2019年11月25日，中國外交部長王毅和日本外務大臣茂木敏充曾在東京會晤前合照。（資料照／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

日本外務大臣茂木敏充日前表示，22日在菲律賓馬尼拉出席東協（ASEAN）相關會議期間，曾與中國外交部長王毅短暫交談，雙方還談及日中關係。不過，中國官媒隨後卻公開否認，強調王毅「不但沒有會見日方，連交談都沒有」，讓雙方說法出現明顯矛盾。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫分析，這場「外交羅生門」反映日中關係極不正常，更推測北京否認接觸，可能是擔心在國內政治上「不好交代」。

矢板明夫指出，茂木敏充23日主動對外表示，他22日在馬尼拉與王毅有過短暫接觸。由於這被視為自日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事」相關言論、導致日中關係惡化後，兩國外長首次面對面接觸，因此受到日本媒體高度關注。日本參議員石平得知消息後，也在社群平台X發文，形容中國對日本施壓無效，如今只能慢慢把「舉起來的拳頭放下」。

▲▼日本外長茂木敏充。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本外長茂木敏充。（圖／達志影像／美聯社）

「有說」對上「沒說」　矢板明夫分析雙方動機

然而，事件隨後急轉直下。中國官媒CGTN系統25日發布消息，強調王毅沒有與日方會見，「連交談都沒有」，全面否認茂木的說法。對此，矢板明夫直言，一方說「有講話」，另一方卻說「根本沒講話」，兩種說法不可能同時成立。

他分析，茂木敏充既然是主動公開消息的一方，如果憑空捏造，隨時可能遭中方打臉，不僅沒有政治利益，反而會淪為日本外交醜聞，因此從動機來看，日本沒有太大理由虛構這場接觸。

猜測北京怕挨批　「已發生的事卻公開否認」

相較之下，矢板明夫認為，北京的處境較為微妙。自高市早苗去年涉台發言後，中方始終採取「日本政府不撤回首相發言，就不接觸」的強硬立場。如果如今被日本宣布雙方已經接觸，王毅恐怕會在中國國內遭到質疑與批評。

因此，矢板明夫推測，不排除雙方確實曾有短暫交談，但北京在消息曝光後，發現政治上不好交代，只好緊急改口否認，「沒有！沒說話！」。他也調侃，如果真是如此，未來各國外交官與中國官員接觸時，最好還要有第三方在場作證，否則一旦中方事後否認，另一方恐怕反而會被外界視為說謊。

不過，矢板明夫也強調，目前外界仍沒有足夠證據證明究竟是茂木敏充或王毅其中一方說法不實，因此無法斷定誰在說謊。但他認為，這場「有說」與「沒說」的外交羅生門，本身就已凸顯當前日中關係高度敏感，也反映雙方互信不足與外交互動的高度政治化。

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