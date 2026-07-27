柏林廂型車撞遊行人群1死29傷　當局定調：伊斯蘭主義恐攻

▲德國柏林年度同志大遊行發生車輛衝撞人群事件。（圖／路透）

記者趙蔡州／高雄報導

德國柏林25日舉辦年度同志大遊行時發生車輛衝撞人群事件，造成1人死亡、29人受傷，部分傷者有生命危險，嫌犯目前仍在逃逸。德國警方調查後，鎖定嫌犯是21歲男子阿布杜·B（Abdul B.），阿布杜·B是恐怖組織伊斯蘭國（IS）支持者，過去曾親赴中東企圖加入該組織但沒有成功，警方正全力追緝中。

曾企圖加入IS 警方警告可能持有武器

根據德國《畫報》、《明鏡周刊》等媒體報導，阿布杜·B是恐怖組織伊斯蘭國（IS）支持者，他去年更親自前往中東，企圖加入伊斯蘭國，但未能成功，返國後被以「籌備實施嚴重顛覆性暴力行為」遭法院定罪，德國警方認為他與「伊斯蘭主義圈子」有所聯繫。

德國內政部長杜布林特（Alexander Dobrindt）也表示，根據調查人員調查及分析，這場事件的犯案動機是伊斯蘭主義意識形態所驅使，「根據目前掌握的一切資訊，都顯示這是一場伊斯蘭主義恐怖攻擊」。

德國警方也公開阿布杜·B的特徵，阿布杜·B身高約190公分，身材消瘦、黑髮，事發時身穿黑色連帽衫與白色長褲，呼籲民眾協助提供行蹤與照片。

現場另傳多人遭刺傷 警方不排除有共犯

事件發生在當地時間25日晚間10點多，阿布杜·B駕駛一輛白色廂型車衝入柏林市中心參與遊行的人群，接著持開山刀砍殺現場民眾，造成1名女性死亡、29人受傷，其中3人傷勢嚴重、仍有生命危險。

警方已在機場、車站及邊境展開全面搜捕，並強調阿布杜·B可能持有武器具有危險性，且案件可能還有共犯，民眾若發現其行蹤，切勿自行接近或接觸，應立即通報警方。