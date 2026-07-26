不是AI！烏軍「後座持步槍」手動擊落俄無人機　空中爆炸畫面曝

Remarkable onboard footage from a Ukrainian Yak-52 backseat gunner shooting down Russian Shahed attack drones from an open cockpit with his rifle. pic.twitter.com/1r1jFiTc6T — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 25, 2026

▲ 飛行員擊落無人機片段。

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭一名砲手近日在開放式座艙中以步槍擊落俄軍的伊朗製「見證者」自殺無人機，引發網友熱議。影片中一架雅克-52（Yak-52）教練機後座乘員在機艙敞開的情況下，持突擊步槍瞄準並射擊來襲無人機，其中一架中彈後冒出濃煙，在海面上空爆炸墜落，另一架則是撞入農田後引爆，火光四射。

綜合《每日郵報》等外媒，烏軍24日公布這段畫面後在網路瘋傳，網友紛紛留言表示，「他們默默在打史上最瘋狂的戰爭」、「去他的，歡迎回到一戰飛行員的戰鬥方式」、「這真的不是AI生成嗎」、「太狠了，又有點反烏托邦」。

▲ 烏軍公布完整畫面。

轟炸俄核轟炸機基地 恩格爾斯軍營大火

此前，烏軍對俄羅斯境內發動新一波大規模遠程打擊，薩拉托夫州（Saratov）恩格爾斯-2（Engels-2）空軍基地一處軍營遭到飛彈與無人機攻擊後燃起熊熊大火。

該基地為總統普丁引以為傲的戰略核轟炸機重要駐地，曾多次出動對烏克蘭發射KH-101巡弋飛彈，烏軍打擊後目前未傳出人員傷亡。

深入西伯利亞逾1800km 煉油廠接連遇襲

烏方還對西伯利亞秋明市（Tyumen）一座煉油廠發動攻擊，距前線逾1800公里；烏里揚諾夫斯克州（Ulyanovsk）另一座煉油廠也遭無人機擊中起火。

烏克蘭過去一周內也對有「俄版亞馬遜」之稱的最大電商平台「野莓」（Wildberries）倉儲設施發動逾十次攻擊，最近一次鎖定距前線逾1600公里的葉卡捷琳堡，雖未直接命中倉庫，但摧毀多輛貨運車輛並迫使工人撤離。

專家：烏克蘭策略奏效

俄羅斯專家加利奧蒂（Mark Galeotti）向《太陽報》表示，烏克蘭的行動「出乎意料地成功」，正一點一滴侵蝕俄羅斯人對政府的支持。英國前駐俄國防武官福爾曼（John Foreman）則指出，烏克蘭的策略是將戰爭代價帶回俄羅斯本土，讓俄國人嘗到這場戰爭的苦果。