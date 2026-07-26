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驅趕野象「丟煙火」遭撻伐！　泰國家公園還原真相

泰國考艾國家公園本月中爆發野象驅趕爭議，1段工作人員丟煙火驅離野象「普萊薩莉卡」的影片在網路流傳後，引發大批網友質疑是否對野生動物造成傷害。（翻攝自กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 臉書）

▲泰國考艾國家公園本月中爆發野象驅趕爭議，1段工作人員丟煙火驅離野象「普萊薩莉卡」的影片在網路流傳後，引發大批網友質疑是否對野生動物造成傷害。（翻攝自กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 臉書）

圖文／鏡週刊

泰國考艾國家公園本月中爆發野象驅趕爭議，1段工作人員丟擲煙火驅離野象「普萊薩莉卡」的影片在網路流傳後，引發大批網友質疑是否對野生動物造成傷害。對此，考艾國家公園20日出面說明事件經過，強調當天行動是在確保民眾與大象安全的前提下進行，並承諾將檢討相關作業方式。

據了解，事件發生在7月12日，地點位於泰國那空那育府。當時，工作人員正在執行野象監控與驅離任務，現場畫面顯示人員朝野象方向投擲煙火，相關影像曝光後迅速在社群平台引發討論。

考艾國家公園園長蔡亞（นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง）表示，影片中使用煙火的人員，是負責野象監測與快速應變的工作小組。至於外界認為工作人員與大象距離過近的疑慮，他解釋，影片受到拍攝角度影響，使實際距離看起來比現場狀況更近，當天所有操作均維持在安全距離內。

他也向因相關畫面感到不安的民眾表達歉意，表示公園方面理解社會關注野生動物保護議題，並會將此次事件作為改善契機，重新檢視現場執行流程、對外溝通方式，以及未來驅離野象的標準作業程序。

考艾國家公園目前已成立調查委員會，針對事件進行全面調查，以確認相關操作是否符合規範，調查結果也將對外公布，作為後續改善管理措施的重要參考。

第六國家公園管理區負責人指出，普萊薩莉卡過去便是當地持續關注的野象之一，工作人員長期進行驅離與監測。不過，近2個月來，普萊薩莉卡進入公象發情期，導致攻擊性增加，對周遭環境的判斷能力下降，也更容易直接面對阻礙物。

他表示，過去使用較溫和的驅離方式，例如設置簡易障礙物或引導方式，已逐漸難以有效控制普萊薩莉卡的行動。

事發當天，普萊薩莉卡更帶領當地超過20頭野象進入榴槤園，不僅造成居民農作物損失，也讓附近民眾面臨安全威脅。由於公象當時處於發情狀態，攻擊風險較高，工作人員必須立即採取措施，將象群引導離開社區範圍，避免造成更嚴重的人象衝突。

園方說明，當天之所以沒有使用高分貝聲響設備，是因為巨大聲音可能讓大象受到強烈刺激，造成恐慌甚至引發不可預測行為。這款煙火主要是利用短暫視覺刺激吸引大象注意，迫使牠改變方向，並非用於攻擊或傷害動物。

園方強調，經過確認，普萊薩莉卡並未因該次驅離行動受傷，也沒有受到任何身體傷害。

此外，那空那育縣政府也透過官方粉專表示，縣長已與考艾國家公園共同確認事件經過。政府承認，相關畫面可能造成民眾不安，對工作人員執行方式引發疑慮一事表示歉意，並將進一步檢討勤務流程，加強第一線人員教育訓練。

縣政府指出，事發當天，國家公園志工發現普萊薩莉卡正朝村莊方向移動，因此展開驅離行動，希望讓牠改變路線返回森林。現場使用的是類似仙女棒的物質，僅產生火花、不發出聲響的煙火，並投擲於與大象保持適當距離的位置，用以引導牠改變方向。

官方再次強調，這次事件中普萊薩莉卡沒有受傷，未來將在保障居民安全的同時，更重視野象保護與動物福利，並透過提前監測、與專家合作評估移動路線，以及協助社區管理吸引野象的人為食物來源，降低人象衝突再次發生的可能性。


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