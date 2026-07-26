中國夫妻幫小孩「買泰國假生父」換國籍！1500童涉案　37人落網

▲泰國警方逮捕37名涉案人士，其中包含19名中國男女。（圖／泰國警方）



記者王佩翊／編譯

泰國警方破獲大規模跨國人口國籍造假事件，泰國國家警察副總長薩姆蘭（Pol Gen Samran Nualma）25日證實，警方破獲一個連結8家私立醫院的犯罪網絡，其涉嫌為近1500名外籍兒童提供假的出生證明，並雇用假的「泰國籍男子」作為父親，藉此非法獲取泰國國籍。泰國警方在為期16天行動中，已逮捕37人，其中包含19名中國籍男女。

中國夫妻花錢「買假爹」！DNA檢測秒打臉拆穿謊言

根據《曼谷郵報》報導，警方日前逮捕了4名最新落網的共犯，包括2名擔任「假父親」的泰國男子Mong與Wor以及一對中國籍夫婦。警方調查發現，這對中國籍夫婦希望讓兩人所生的2個孩子獲得泰國國籍，於是在完全不認識2名泰國男子的狀況下，花錢雇用Mong與Wor。兩人收取報酬後，提供個人身分證件向泰國政府假冒為孩子的生父。

警方搜集醫療紀錄、出生通知書，並對父母與孩子進行DNA比對後，一舉拆穿這場「假冒生父」的戲碼。警方表示，涉案人員已被指控聯合向公務員作虛偽陳述、使用偽造公文書以及詐欺性註冊公民以非法獲取泰國國籍等多項罪名。

大掃蕩逮捕37人！涉案孩童泰國國籍全數遭撤銷

泰國警方在7月9日至24日展開大規模掃蕩行動，目前已確認22名兒童疑似以此非法手段取得泰國國籍，同時逮捕了37名犯罪嫌疑人，其中包括16名泰國假父親、13名中國籍母親、6名中國籍父親、1名政府公務員以及1名醫院工作人員。

警方統計，有多達1483名兒童可能在8家私立醫院的操作下，成功取得泰國國籍。光是在其中一家醫院，就發現了62名可疑兒童，其中19例已被證實屬於該犯罪集團，其餘43例仍在深入調查中。

目前戶政機關已依法撤銷所有透過詐欺手段獲得的出生登記與泰國國籍，移民局也已介入，準備對涉案的外籍人士採取法律行動。

曼谷市長證實「已開除涉案官員」！全面排查人肉假爹

曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）23日表示，曼谷市政府正與省政廳及皇家警察密切合作，深入調查非法註冊泰國國籍的案件，目前市府已開除1名涉案的公務人員。

查察指出，調查重點主要集中於「父親為泰國人、母親為外國人」的案例，或是「同一名泰國父親與多名外國女性生子」的異常狀況。由於各區辦理出生證明認證的程序不同，部分區域僅由一名官員作為與醫院溝通的聯絡人，恐因而增加了貪腐與造假的風險，未來將全面檢討改進。