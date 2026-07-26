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9旬老父「滿臉瘀青」陳屍家中！　不孝日女認家暴：有打過他臉

▲▼日本警察。（示意圖／CFP）

▲警方發現死者臉部有不尋常瘀青，經調查確認家暴事實。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本靜岡市葵區一名56歲無業女子25日向119通報稱，95歲的父親在家中「沒有呼吸心跳」，到場消防人員當場確認老翁死亡。警方發現死者臉部有異常瘀青後，女子才坦承，自己曾在父親生前「猛烈毆打其臉部」，目前仍需調查施暴與死因是否有直接關係。

凌晨連續掌摑95歲老父！隔天上午通報「父親無呼吸心跳」

日本警方表示，來自靜岡市葵區籠上的56歲無職女子因涉嫌於25日凌晨在家中對同居的95歲父親多次掌摑並施暴，因此將其逮捕。

該名女子25日上午8時左右發現父親倒臥家中，隨後撥打119報案稱「有一名90多歲的男子沒有呼吸心跳」。消防救援人員趕赴現場後，當場確認該名95歲的老翁已經死亡。

死者臉部驚見瘀傷！女子坦承施暴遭捕 警方將解剖釐清死因

警方在現場勘查時，發現死者臉部有明顯的瘀傷與打擊痕跡，隨後對該名女子進行詳細詢問。女子在調查中坦承自己確實曾多次出手毆打父親的臉部，警方隨即依法將其逮捕。

死者的死亡與女兒的家暴之間是否存在直接因果關係仍待釐清。警方預計將死者的遺體委託法醫解剖，以進一步確認老翁死亡的確切經過與詳細死因。

ETtoday新聞網提醒您：防止老人受虐，請撥打110、113。

 
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