比電影還扯！　同事變好友2年驚覺「竟是失散50年兄妹」

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一對男女在曼徹斯特機場工作時結為摯友，相識2年後意外發現彼此竟是失散逾半世紀的親兄妹，真實境遇堪比電影情節。

綜合BBC等外媒，現年60歲的格林（Dave Green）擔任機場巴士站主管，與負責補充附近自動販賣機的53歲女員工烏姆斯頓（Andrea Urmston）因熱愛重機成為好友，兩人相處得出奇融洽，未料這段緣分背後藏著血緣關係。

兩人2007年在電話中聊到寄養話題時，格林脫口說出自己是被領養的孩子；烏姆斯頓也告訴他，自己有一個在她出生前便被送養的哥哥。當格林說出自己的本名「Stuart Proudlove」，烏姆斯頓馬上意識到她最好的朋友竟是失散多年的手足，因為這正是她娘家的姓氏。

烏姆斯頓馬上打給母親蘇珊（Susan）確認格林的生日，確定消息屬實後再告訴格林。她描述，「我全身顫抖、心跳加速」，「我終於找到他了，真的太不可思議了。」格林後來前往探望生母時也發現，他過去從事公車駕駛時便經常經過她在奧爾特靈厄姆（Altrincham）的住處。

儘管兄妹倆從未共同生活過，重逢後卻發現兩人連泡茶方式都如出一轍，對番茄醬三明治的喜愛也不謀而合。格林感性說道，「我一直認為人生中真正重要的不是你擁有什麼，而是你身邊有誰」，「我已經有了生命中唯一需要的東西，讓我的人生變得格外珍貴。」