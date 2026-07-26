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中國海警卡位東部斷美援！紐時曝台灣「致命弱點」　賴政府急兵推

▲中國海警船於釣魚台附近巡航。（圖／CFP）

▲ 中國海警船屢屢侵擾金門限制水域。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

面對中國持續擴大台灣周邊海域軍事部署，台灣政府正加速盤點能源安全漏洞，推演遭封鎖時的應變方案。《紐約時報》25日揭露，台灣官員已透過多場兵推模擬被圍困的情境，評估從浮動天然氣儲存設施、擴大緊急儲備到重啟核電等各種選項，試圖在危機來臨前補強能源供應鏈的弱點。

《紐時》指出，台灣對外進口能源依存度高達95%，其中天然氣更占全國發電量的一半，能源命脈高度仰賴海上航線。更令台北當局警惕的是，北京6月宣布將在台灣東部海域展開「常態化執法巡查」，而這片海域正是台灣萬一遭受攻擊時，最寄望美國及盟友帶來援助的黃金走廊。

賴清德親率高層兵推　模擬貨輪被扣

4名不願具名的台灣官員透露，政府已多次進行桌上兵推，演練內容涵蓋護送貨輪進港、調整迂迴航線，以及在島內統籌分配民生物資等模擬。台灣總統賴清德上月底也和高層官員參與一場情境推演，假設北京強制要求所有貨輪事先取得許可才能靠近台灣，並派出海警船登檢，甚至扣押船隻。

能源署副署長陳崇憲受訪表示，「我們持續針對這些國安議題進行演練，研究如何應對各種不同情境，當然會以最壞情況為前提來考慮。」他也透露，台灣正評估採購可在近海作業的浮動天然氣儲存及再氣化船，藉此增添備援能量。

3座接收站集中西岸　東部地形受限

但補強能源基礎設施並非易事，台灣現有3座液化天然氣接收站皆集中於西部沿岸，一旦兩岸發生衝突，這些設施將直接暴露在解放軍打擊範圍內。而東部海岸雖相對遠離威脅，但因地形陡峭、港口狹小，既缺乏容納大型天然氣運輸船的碼頭，也沒有相應的輸電基礎設施。

陳崇憲坦言，「東部未必是最理想的解決方案，在西岸設置浮動碼頭更具可行性，畢竟也更接近現有發電廠。」台灣政府也同步評估重啟核電廠，以增加穩定電力來源的選項。

從華府智庫「捍衛民主基金會」去年舉辦的能源圍困兵推來看，與台灣官員及企業高層共同推演的結果顯示，台灣迫切需要在危機爆發前，分散能源供應來源及運輸途徑。

中國海警侵擾次數翻倍　灰色地帶升溫

與此同時，中國在台灣東部灰色地帶行動也出現具體升溫跡象。一艘中國海警船本月初以無線電呼叫3艘途經台灣東部海域的貨輪，要求申報船員等資訊，被認為是北京試圖建立「管轄慣例」的初步演練。台灣海巡署統計，今年5、6月間中國海警船航行至台灣本島附近的次數已達85次，相較去年同期的45次幾乎翻倍。

美國海軍戰爭學院副教授馬丁森（Ryan D. Martinson）直言，中國海警目前的動作雖仍以彰顯存在為主，但一旦常態化部署成形，北京就更有本錢對台灣採取更強硬的行動。淡江大學兼任教授荊元宙則以「蠶食」形容北京的戰略邏輯，「現在一口一口地吞是在為日後的鯨吞鋪路。」

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