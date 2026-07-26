試衣間驚見「滿地大便」！泰女拉完就溜　超噁監視器畫面曝

▲女子假裝試衣服，實則在試衣間內就地解放。（圖／翻攝自TNews，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國羅勇府一名女子到班昌區（Ban Chang）一間服飾店消費時，因借不到廁所，假裝要試衣服，隨後便在試衣間內「就地解放」，並瀟灑離去。店員事後聞到惡臭，上前檢查，才發現試衣間留有大量「黃金」，氣得拍下對方車牌報警。該名女子23日清晨緊急返回店內道歉並賠償2000泰銖（約新台幣1800元），辯稱是因為服用抗憂鬱藥物才會導致「失禁」。

借廁所不成竟拿短褲進試衣間！店員一開門惡臭衝天

根據The Thaiger報導，一名女子21日走進羅勇府班昌區蘇克姆維路上的一家服飾店，她先是49歲的店員茱姆（Joom）詢問能否借用廁所，遭到拒絕後，她便隨手拿了一件黑色短褲走入試衣間。

該名顧客離開後，茱姆立刻聞到一股濃烈惡臭，前去查看後，才發現試衣間內竟然留有大量人體排泄物，而該名顧客早已不見蹤影。茱姆隨即拍下對方離去的車牌號碼，店內的監視器也清楚錄下了該名顧客的身影。店家事後憤而向警方報案，並警告若對方不出面解決將採取法律行動。

辯稱「藥效發作肌肉無力」失禁！店家決議砸錢換地磚

該名女子23日清晨連忙返回服飾店，向店內員工致歉，並支付了2000泰銖作為清潔費用。服飾店經理萊（Lay）透露，該名顧客否認事發前有飲酒，並解釋自己當時正在服用治療憂鬱症與恐慌症的藥物，導致出現類似醉酒的症狀。

該女子宣稱，藥物會引發肌肉無力、頭暈以及「無法控制大小便」的副作用，才導致了她在試衣間內失禁。

經理表示，雖然試衣間在事發當天就已經清潔完畢，但老闆為了徹底消除隱患，已計畫將試衣間現有的地板磁磚全部拆除更換。

離奇大便案意外爆紅！服飾店成打卡點「顧客排隊求樂透號碼」

儘管遇到了這起令人傻眼的離奇事件，但也因為這起事件在社群媒體上引發瘋狂轉載與關注，意外為這家服飾店帶來了意想不到的人氣與新客源。經理萊笑稱，許多前來造訪的顧客甚至會開玩笑地向店員索取「幸運號碼」準備用來買樂透。