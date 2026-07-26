開冷氣緊閉門窗？專家揭「每小時通風2次」才健康　晚上1招超好睡

▲ 專家建議，在家吹冷氣應定時開窗換氣。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

夏日高溫讓人整天離不開冷氣，但緊閉門窗吹冷氣恐怕暗藏健康威脅。專家指出，現代住宅氣密性高，若長時間不通風，室內二氧化碳與濕氣會持續累積，輕則造成頭痛、注意力下降，重則可能助長黴菌與塵蟎孳生，因此建議民眾每小時開窗通風2次、每次約5分鐘，即可兼顧涼爽與空氣品質。

對角開窗最有效 沒窗戶也有解法

日媒《grape LIFEHACK》報導，通風時最有效的做法是同時開啟房間對角線上的兩扇窗戶，形成完整對流，讓新鮮空氣進、污濁空氣出；若只有一扇窗則可打開房門，並將電風扇朝窗外吹；完全無窗的房間則建議開門後啟動廚房或浴室排風扇，同樣能促進空氣循環。通風期間不需關閉冷氣，因短暫且頻繁開關冷氣反而會讓壓縮機反覆高功率運轉，導致電費攀升。

若想提升冷房效率，可將循環扇背對冷氣出風口、朝牆壁吹送，借助氣流折射讓冷空氣均勻散布屋內，無需調低溫度也可保持涼爽，達到省電效果。

短時間離開別關機 持續運轉更省電

至於冷氣關不關的疑問，專家指出，若短時間內仍會返回，持續運轉比頻繁開關更省電，因為室溫回升後重新降溫需消耗更多電力；但在室外相對涼快的天氣，適時關閉冷氣仍較為省錢。

睡前預冷30分鐘 風向朝上更好眠

若晚上太熱難以入眠，專家建議睡前30分鐘先開冷氣預冷房間，讓核心體溫下降，有助順利入睡；睡眠期間則應將風向調至朝上，避免冷風直吹身體，也能讓冷空氣擴散整個房間，兼顧舒適度與健康。