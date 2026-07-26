新婚蜜月遭河馬攻擊！人妻遭刺穿心肺慘死　老公崩潰目睹

▲這起事件其實發生在2003年，近日再度登上媒體版面。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一對新婚夫妻在非洲波札那度蜜月期間遭遇河馬攻擊，妻子當著丈夫的面慘死，胸口被河馬一口咬住，當場咬穿心臟與肺部。悲痛的丈夫最終只能帶著妻子的遺體，返回兩人定居的南非。

每日星報報導，這起事件其實發生在2003年，近日再度登上媒體版面。當時女子珍妮絲（Janice Simpson）與布魯斯（Bruce Simpson）結婚僅2周，前往波札那奧卡凡哥三角洲的鷹島參加獨木舟導覽行程，據信途中因遇上一群大象擋道而暫停行進，等候一段時間後，導遊決定放棄原路線，改走附近蘆葦叢中的另一條路。

根據家屬轉述，就在距離營地約200公尺處，一頭河馬撞向獨木舟中央，三人隨即落水。布魯斯在跌落時肩膀脫臼，好不容易爬起身後，卻發現這隻河馬已咬住32歲妻子的胸口，咬穿她的心臟與肺部。

布魯斯陪在妻子身旁，等待導遊前去求援，但珍妮絲當下已經身亡，後來他帶著妻子的遺體回到南非。

只不過事發數周之後，波札那三角洲地區又發生一起河馬攻擊事件。南非前選美皇后戴安娜（Diana Tilden-Davis）划著獨木舟時，驚擾到河道中的一頭河馬，河馬咬傷戴安娜的小腿，所幸她順利獲救送醫。