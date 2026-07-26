賣透天厝改租屋！7旬夫妻喊「正確決定」　女兒一看帳戶驚呆

▲日本夫妻把房子賣掉之後，改租公寓。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

日本一對高齡夫婦賣掉住了數十年的透天厝，這是因為兩人隨著年紀增長，房屋修繕與庭院整理逐漸成為負擔，最終改租車站附近的公寓居住。如今搬家已滿2年，73歲男子笑著直呼「把房子賣掉真的是正確的決定」，就連女兒看到父母的家庭收支表都直呼驚訝，因為當初賣房所得到的2400萬日圓（約新台幣474萬元）幾乎沒有減少。

爬梯修屋險摔傷 老翁鬆口賣自宅

THE GOLD ONLINE報導，73歲男子和夫（化名）與71歲妻子洋子（化名）原本住在郊區自宅，和夫在40多歲時買下這棟郊區透天厝，與妻子在此養大2名女兒，房貸也已在退休前繳清。然而，女兒相繼獨立後，2樓房間幾乎閒置，庭院維護與外牆修繕反倒成了沉重負擔。

洋子回憶，「每次看到老公爬上梯子，我都很擔心他會不會摔下來」。

洋子在和夫70歲那年提議賣屋，和夫起初抱持反對立場，擔憂沒有自住宅讓人心裡不踏實，但在請人估算屋頂與水電管線修繕費用後改變心意，因為未來10年恐需花費數百萬日圓修繕。

委託業者估價 賣房換租公寓

夫婦倆委託3家不動產公司估價，花費約8個月的時間把房子賣掉，扣除仲介費等費用後，手邊留下約2400萬日圓，隨後搬進距離車站步行7分鐘、步行可達超市與診所的2房2廳租屋處。

新住處房租加管理費每月約12萬日圓，兩人年金收入約每月27萬日圓，房租費用似乎占了不少比例。不過，若將過去住在透天厝時期需負擔的固定資產稅、火災保險、兩輛車保養費及庭院樹木修剪費一併計算，年度支出差距其實比想像中小。

賣房的錢幾乎沒減少 女兒超驚訝

搬家2年後，大女兒看到父母的家庭收支表相當驚訝，原以為父母旅行、外食，當初的賣房所得應該花了不少，「沒想到幾乎沒怎麼減少」。

原來這對老夫妻並未把賣房資金納入日常生活費，而是另開帳戶作為未來醫療、照護及再次搬遷的預備金。日常生活基本上只靠年金，只有旅行或更換家電等大筆支出的月份，才會從年度預算中提領。

兩人也把原本的兩輛車處理掉，需要時改搭計程車或共享汽車。他們過去住透天厝時常因「還要整理房子」減少外出，如今則一年安排約兩次國內旅行。目前夫婦倆仍每年與女兒們一同確認房租、生活費及未來所需資金。